بالفيديو..نادين الراسي بتي شيرت "مفتوح الصدر" نادين الراسي تحرق إطار السيارت في لبنان

تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي، أثناء قيامها بالتظاهر في شوارع لبنان للمطالبة بتصحيح المعيشة السيئ للبلاد.





وظهرت "الراسي" في المقطع وهي تحرق إطارات سيارات احتجاجًا على هذه الوضع وكانت ترتدي برنطلون إسترتش، وتي شرت مفتوح الصدر.





وعلقت نادين الراسي خلال هذا المقطع، قائلة: "أنا جعت صرلي سبع أيام وعلي ديون واتبهدلت مش قادرة"، وقامت بعدها بحرق إطار سيارة في الشارع، وتفاعل معها المتظاهرين معها.





وأضافت "الراسي" قائلة: "احترقنا، أنا جعت، علي ديون، بلد ما بيحميني ما بيحميكن، ماني أحسن منكن".













وأردفت: "تبهدلت، مصرف لبنان أخد بيتي، صرت على الطرقات ماني قادرة استأجر بيت".









ويذكر أن أحدث موجة توتر في لبنان اندلعت منذ أيام بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة.









أتت الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين والنظام المالي المتخم بالفساد على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب التي اجتاحت البلاد في الثمانينيات.









فيما يعاني لبنان، الذي شهد حرباً أهلية بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاماً







