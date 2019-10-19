خالد الجندي: انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة (فيديو)
السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:09 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أعظم أئمة الأمة الإسلامية مثل الإمام محمد بن إدريس، والإمام أحمد بن حنبل، جاءوا في أشد حالات الاضطراب السياسي، ولم ينخرطوا في نشاط سياسي.
وأشار "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن العلم الذي سيصل إلى الناس هو الباقي، وإنما من يحاول التقرب حتى يصل لمنصب فلن يبقى، مضيفًا: "مينفعش نكون عباد كراسي، وعباد للدرهم والدينار... زي اللي بيصقفوا لاحتلال دولة عربية".
وأضاف أنه لا بد من أن يكون هناك ميزان دعوي، حيث يجب أن نبحث عن الأمر الذي يفيد الناس، ويصلح ما بينهم وبين أنفسهم، وما بينهم وبين ربهم، معتبرا أن انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة.
وأشار "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن العلم الذي سيصل إلى الناس هو الباقي، وإنما من يحاول التقرب حتى يصل لمنصب فلن يبقى، مضيفًا: "مينفعش نكون عباد كراسي، وعباد للدرهم والدينار... زي اللي بيصقفوا لاحتلال دولة عربية".
وأضاف أنه لا بد من أن يكون هناك ميزان دعوي، حيث يجب أن نبحث عن الأمر الذي يفيد الناس، ويصلح ما بينهم وبين أنفسهم، وما بينهم وبين ربهم، معتبرا أن انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة.
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