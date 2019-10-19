عاجل.. السيسي يعرب عن تطلعه أن تسهم قمة "إفريقيا – روسيا" فى بدء علاقة استراتيجية





قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة الروسية الإفريقية التى ستعقد فى مدينة سوتشى بروسيا تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الإفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية.





جاء ذلك فى كلمة ترحيبة تعريفية على الموقع الرسمى للقمة والتى تضمنت: "الدول الإفريقية وروسيا تنطلق من أرضية مشتركة فى العمل الدولى وترتكز على مبادئ احترام قواعد القانون الدولى والمساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية وتأكيد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف".





وتابع السيسى أن تلك القمة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى من نوعها فى توقيت يشهد تحولات عالمية ودولية كبرى، حيث تهدف إلى تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات الروسية الإفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب.





وأشار الرئيس السيسى، إلى أن القمة تنطلق وفق رؤية متشابهة للجانبين لمواجهة التحديات الدولية الجديدة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، والتراجع فى معدلات النمو، إلى جانب قناعة راسخة لدى الجانبين بأهمية العمل على تعزيز التبادل التجارى ودعم الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الأمن والسلام والتنمية للشعوب فى القارة الإفريقية وروسيا.





وقال إن الدول الإفريقية تتمتع بإمكانات وقدرات هائلة تؤهلها حال توظيفها على الوجه الأمثل لتكون فى مصاف القوى الاقتصادية الصاعدة، مشيراً إلى أن دول القارة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وقضايا الحوكمة، مؤكدا أن إفريقيا نجحت فى تحقيق معدلات نمو متزايدة على مدار العقد الماضى وصلت إلى حوالى 3.55% فى عام 2018.





وقال الرئيس أن قمة الاتحاد الإفريقى بالنيجر والتى عقدت فى يوليو 2019 شهدت دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ، وإطلاق أدواتها التنفيذية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر أحد الأهداف الأساسية بأجندة التنمية الإفريقية 2063، والتى تهدف إلى دفع جهود الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الإفريقية، بما يسهم فى تلبية تطلعات الشعوب الإفلابفبة فى تحقيق الرخاء والعيش الكريم.





وتابع السيسى أن هذه النجاحات تفتح آفاق واسعة للتعاون بين الدول الإفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما تؤكد على عزم الحكومات الإفريقية وشعوبها على التعاون مع مختلف الشركاء بهدف تحقيق المكاسب والمنفعة المشتركة.





وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى أن تسهم قمة إفريقيا - روسيا فى بدء علاقة استراتيجية بناءة ترتكز على التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات بما يسهم فى تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الإفريقية والشعب الروسى الصديق.



