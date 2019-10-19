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ختام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بشرم الشيخ

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:53 م
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ختام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بشرم الشيخ
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الفجر الرياضي
 
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تختتم غدًا منافسات الفردي و والزوجي  ببطولة مصر الدوليةلتنس الطاولة، التي أقيمت بالصالَه المغطاه بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت رعاية اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحت اشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجلس ادارة الاتحاد.  وعبد العزيز السيسى مدير البطولة ، وذلك بمشاركة   13 دولة هى " تايوان ، السعودية ، روسيا ، التشيك ،  ، لبنان ، البحرين ، الهند ، بولندا ، انجلترا اوكرنيا ،  تونس ، منتخب افريقيا ،  بالاضافة الى مصر وذلك بعد اعتذار نيجريا عن المشاركة.


وأشار عبد العزيز السيسي مدير البطولة  ان مجلس الاداره سيقوم بتوزيع الميداليات على الفاىزين بحضور رؤساء الوفود.

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