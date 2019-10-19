سيتم تصفيته أو الانقلاب عليه.. خبير استراتيجي يتوقع مصير أردوغان في 2020 (فيديو)

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توقع الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ألا يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم عام 2020، إما لأسباب سياسية خاصة بالانتخابات الرئاسية أو تصفية جسدية أو انقلاب عسكري ناجح.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المعارضة التركية ترى أن نظام أردوغان لن يستمر في السلطة وسينهار في 2020.



وأشار الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن أردوغان يواجه أزمات داخلية بعد عصفه بالحريات واعتقال معارضيه وفصل الآلاف علاوة على الانهيار الاقتصادي، منوهًا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساعدت الرئيس التركي في النجاح في الانتخابات الأخيرة لكنه فقد هذا الدعم الآن.

