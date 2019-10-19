من تصميم علياء كريم.. حليمة بولند وبناتها بالـ"قرقيعان" (صور)

في إطلالة جديدة عليها، خطفت الإعلامية حليمة بولند، الأنظار إليها بإطلالتها الجديدة بملابس "قرقيعان" من تصميم مصممة الأزياء الشهيرة علياء كريم محمد، وظهرت "بولند" في الصور برفقة بناتها ماريا وكاميليا، وخطفن الأنظار إليهن بملابسهن المميزة.

ويعرف "القرقيعان" أنه تقليد سنوي ومناسبة دينية يحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي إضافةً إلى العراق وغيرها من الدول الإسلامية، حيث يطوف الأطفال مرتدين أزياءً شعبية ويرددون الأهازيج وتوزع الحلوى عليهم وتختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافاً بسيطاً ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها حيث يطوف الأطفال مرتدين أزياءً شعبية.

علياء كريم، تقول إنها اعتمدت في إطلالة حليمة بولند وبناتها على البساطة في ملابس "القرقيعان" والتي تعتمد على الملابس الشعبية فيلبس الأولاد الدشداشة وسترة بالاضافة إلى النعال الشعبية، أما البنات فيلبسن الدراعات والبخنق وهي قماش بألوان مختلفة مطرزة، مع الترتر الذي يُوضع على الرأس.

حليمة بولند أحدثت ضجة منذ أيام من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبودكا، وأحدث الفيديو ضجة كبيرة.



