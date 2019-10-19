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مدرب إيبار: اسوء شئ اليوم هو الشعور بالخوف من برشلونة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:34 م
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مدرب إيبار: اسوء شئ اليوم هو الشعور بالخوف من برشلونة
مدرب إيبار
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حسام مجدي
 
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علق مينديليبار مدرب نادي إيبار الإسباني على هزيمة فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على يد نادي برشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات مينديليبار عقب مباراة برشلونة

وقال مينديليبار في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "‏منذ الدقيقة الأولى البارسا هاجم من الخلف ومن اللمسة الأولى وبسرعة لدي يونج الذي يبحث عن المساحات من الوسط للظهير لقلب الدفاع، وأردنا أن نتقدم ولكن شعرنا بالخوف من هجمات البارسا".

وتابع: "‏جريزمان شكل خطرا كبيرا، والبارسا قدم مباراة رائعة جدا، ولكن نحن صعبنا عليهم الأمور".

وواصل: "‏الشيء السيء اليوم هو الشعور بالخوف من البارسا، كنا 8 لاعبين في الخلف، ولاعبو وسط البارسا لعبوا بأريحية ووسطنا لم يتقدم وبالمرتدات ومهاجميهم في الأمام تأتي خطورتهم وظهيرنا عانى في الخروج، وبرشلونة كان موفق في كل لمسة فهم متفاهمين".

وأنهى مدرب إيبار حديثه قائلا: "‏الخوف من البارسا يجعلك تعاني وهذا ما حدث معنا اليوم، ‏أنا مذنب قليلا فتشكيلتي كانت دفاعية تقريبا، فكرنا إذا ضغطنا عاليا كان يجب أن نشكل مشاكل لبرشلونة ولكن أنا أخطأت في هذه الاستراتيجية، كنت أفكر أنه كان بإمكاننا أن نجاري البارسا رجل لرجل".

نتيجة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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