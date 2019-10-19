ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش السيتي بدون تقطيع NOW PLUS

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:39 م
Advertisements
كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش السيتي بدون تقطيع NOW PLUS
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي، تابع لايف رابط ماتش مانشستر سيتي جودة متعددة الآن في البريميرليج، يلا شوت BEIN SPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس LIVE PLUS.


يستضيف ملعب سلهورست بارك معقل كريستال بالاس مباراة قوية بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعه من مباريات الدوري الإنجليزي تحت قيادة الحكم انتوني تايلور.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالبريميرليج

يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD 2 والتى تنقل جميع مباريات البطولات الأوروبية الكبري.

ويسعي مانشستر سيتى والذي يقوده المدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا للفوز خلال اللقاء للعودة لمسار الفوز من جديد بعد الخسارة خلال اللقاء الماضي أمام وولفرهامبتون بثنائية ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويحتل السيتي المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن فريق ليفربول المتصدر برصيد 24 نقطة بعد الفوز خلال الثمان جولات الماضية، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
0
x
17:05
0
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
0
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
0
x
16:00
0
ألميريا

DMCA.com Protection Status