النجم الساحلي: بعد كريم حقي.. إستقالة رضا شرف الدين

قدّم رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، مساء أمس الجمعة، إستقالته من منصبه دون ذكر للأسباب، وهو ما من شأنه أن يعمّق أزمة الفريق، ويزيد في منسوب الإحتقان وحالة الغموض لدى الأحباء والجمهور.





وقد أشار شرف الدين في نصّ الإستقالة التي توجه بها إلى الكتابة العامة للفريق، إلى انه لن يترشح مستقبلا لرئاسة الجمعية، قائلا في نص خطابه الى جماهير النادي "اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ"، مضيفا "حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .. عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية"، وختم بالقول "أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم".



