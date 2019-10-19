جوارديولا يعلن تشكيل السيتي لمواجهة كريستال بالاس

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سليهرست بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : كانسيلو - فيرناندينيو - رودري - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين - برناردو - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.





ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليفربول صاحب الصدارة.