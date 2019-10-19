احتجاج مئات الآلاف في لندن على تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تظاهر مئات الآلاف من البريطانيين في لندن، اليوم السبت، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتم تنظيم الاحتجاج في الوقت الذي صوت فيه المشرعون في البرلمان على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ولوح المتظاهرون، الذين سافر بعضهم لساعات من جميع أنحاء المملكة المتحدة للوصول إلى العاصمة، بأعلام الاتحاد الأوروبي تحت سماء مشمسة وحملوا لافتات تستخدم الإبداع والسخرية.





سد الحشود مساحات شاسعة من وسط لندن، مع انتظار الآلاف من الناس لبدء المسيرة في هايد بارك بحلول الوقت الذي وصل آخرون إلى البرلمان حيث عقد المشرعون جلسة السبت الأولى منذ حرب فوكلاند عام 1982.





وقالت هانا بارتون، 56 عامًا، صانعة نبيذ التفاح من وسط إنجلترا، والتي كانت ترفع علم الاتحاد الأوروبي: "أنا غاضبة لأننا لم يتم الاستماع إلينا. تظهر جميع استطلاعات الرأي تقريبًا أن الناس يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي. نشعر أننا بلا صوت".





وأضافت: "هذه كارثة وطنية تنتظر حدوثها وستدمر الاقتصاد".





وكان قد قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على "بريكست" بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الاجراءات المطلوبة للانسحاب.





وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الاوروبي، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.





وأضاف جونسون "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل آخر لبريكست، ولا حتى القانون يجبرني على ذلك".





وتابع قائلا: "سأخبر أصدقاءنا وزملاءنا في الاتحاد الأوروبي بما كنت أخبر به الجميع في آخر 88 يوما التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء: تأجيل آخر يعتبر أمرا سيئا لهذا البلد، وللاتحاد الأوروبي، وللديمقراطية".





وأكد جونسون في وقت سابق أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل "بريكست" مرتين.





وتوصل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، إلى اتفقاق خلال اليومين الماضيين مع قادة الأتحاد الأوربي للسماح بتنظيم عملية خروج بريطانيا من الأتحاد بعد تصويت البريطانيون لصالح الخروج من الأتحاد الأوربي في 2016.





ونص الأتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون، ، على تنظيم وضع ايرلندا الشمالية بالنسبة للاتحاد الأوربي بعد خلاف كان سبب في رفض مشروع القانون في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.



