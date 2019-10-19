أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على إيبار

تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن فوز فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على نادي إيبار ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





تصريحات فالفيردي عقب فوز اليوم على إيبار





وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "‏اليوم كان إختبار كبير لنا، نحن نعرف قوة إيبار هنا ونعرف كيف تلعب أندية المدرب مينديليبار، الكل يعاني هنا، حاولنا إخراج الكرة جيدة وعلى الأطراف كي لا يكون إيبار ناجح في الضغط".





وتابع: "‏عندما تأتي الى ايبوروا كأنك تذهب لطبيب الأسنان، مثلما قال كاباروس عن ملعب الكامب نو، فريق إيبار يضغط كثيرا، لذلك يجب التركيز، لقد عانينا كثيرا في اوقات سابقة هنا، واليوم سيطرنا على اللعبة شيئا فشيئا وسجلنا".





فالفيردي يمدح دي يونج وأومتيتي





وأضاف: "‏لا أدري ما إذا كنا قد رأينا أفضل نسخة من دي يونج فقد بدأ بداية رائعة هذا الموسم، لقد قدم لنا الكثير، ولا يتوقف في المباراة بأكملها".





وواصل: "‏أومتيتي قدم مباراة رائعة، من الصعب على اي مدافع أن يلعب هنا في ملعب صغير مثل ملعب إيبار، واكثر من ذلك هو غائب منذ فترة طويلة، اليوم كنت بحاجة لتجربة كيف هو اومتيتي، لذلك راهنت عليه".





تعليق فالفيردي على تأجيل الكلاسيكو





وأنهى فالفيردي تصريحاته بالحديث عن الكلاسيكو قائلا: "‏تاريخ الكلاسيكو؟ آمل أن نلعب هذه اللعبة قبل الانتهاء من ذهاب الليغا، من المألوف ألا نتفق على القضايا السياسية، لذلك على الأقل دعنا نتفق على تاريخ الكلاسيكو، لا يبدو الأمر صعباً للغاية ان نتفق على التاريخ".





نتيجة مباراة برشلونة وإيبار





استطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.