مخطط ناري.. الزمالك يبدأ خطة الرد على صفقة الأهلي وكهربا

لايزال يسعى مسئولو نادي الزمالك، في رد الصاع صاعين للأهلي، بعد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، والذي هرب للبرتغال، للانتقال لصفوف المارد الأحمر.





وبدأ مسئولو القلعة البيضاء، في تكثيف المفاوضات مع أحمد حجازى، مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزى، لمحاولة الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقام مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية بالتواصل مع حجازى، ومحاولة إغرائه بالانضمام للفريق، من خلال تقديم عرض مالى كبير.

وكان الأهلى قد دخل فى مفاوضات مع حجازى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب تمسك بالاستمرار مع فريقه.





ويعد حجازي واحدا من أفضل مدافعي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وانضم للأهلي موسم 2015 قادما من فيورنتينا الإيطالي، واستمر حتى موسم 2017، قبل أن يرحل معارا لوست بروميتش الإنجليزي، وبعدها بشهور تم تفعيل بند الشراء.