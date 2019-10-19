الرعب يضرب قلب رونالدو.. ميسي يقترب من كسر رقمه التاريخي

تصدر نادي برشلونة بطولة الدوري الإسبانى اليوم بعد فوزه علي فريق إيبار بثلاثيه دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسبانى.





وافتتح النجم الفرنسي لبرشلونة أنطوان جريزمان النتيكة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 13 من صناعة المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف دون رد.





وفي الشوط الثانى سجل اللاعب ليونيل ميسي الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 58 من صناعة الفرنسي أنطوان جريزمان ثم سجل المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 66 من صناعة ليونيل ميسي الذى يعد نجم المباراة الأول.





وشهد اللقاء العديد من الأرقام الذي حققها فريق برشلونة بعد الفوز علي إيبار وأهمها أن برشلونة حافظ علي نظافة شباكه للمباراة الثالثة لأول مرة هذا الموسم.





- ثلاثي برشلونة الهجومي يسجل لأول مرة هذا الموسم





سجل ثلاثي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان و الأوروجويانى لويس سواريز للمرة الأولي هذا الموسم سوياً في مباراة، فخلال الجولات السابقة لم يستطيع الثلاثي تسجيل الأهداف سوياً.





- ليونيل ميسي يقترب من تحقيق إنجاز كريستيانو رونالدو





أصبح ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني علي بعد هدف واحد من تحقيق إنجاز جديد في مسيرته ومعادلة النجم البىتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى حالياً ونجم ريال مدريد السابق، بعدما سجل ميسي هدفه اليوم في مرمي إيبار أصبح يملك في رصيده 421 هدف في مسيرته مع برشلونة بالدوري بينما يملك كريستيانو رونالدو 422 هدف والذي لعب في ثلاث دوريات من الخمس الكبري وهم الإنجليزى رفقة مانشستر يونايتد والإسبانى رفقة ريال مدريد والإيطالي رفقة يوفنتوس.





- لويس سواريز يحقق إنجاز جديد مع برشلونة بعد الفوز علي إيبار





يعد لويس سواريز أحد هدافي برشلونة في مرمي إيبار فبعد هدفه اليوم الذى سجله أصبح مسجلاً 10 أهداف في 13 مباراة خاضها ضد إيبار وصنع 3 أهداف ليكون مساهماً في 13 هدف خلال 13 مباراة ماضها ضد فريق إيبار.





- برشلونة يحقق رقم قياسي بعد الفوز علي إيبار بثلاثية بالدوري الإسباني





أصبح برشلونة الإسبانى هو أكثر فريق فاز على إيبار بالدوري، بعد الفوز اليوم خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعه من الليجا، بعد فوز اليوم أصبح برشلونة صاحب رقم قياسي في الفوز علي فريق إيبار بعدما إستطاع التغلب عليه في 10 مناسبات كما أصبح الأكثر في تسجيل الأهداف برصيد 36 هدف.





- ميسي يحقق رقم قياسي أمام إيبار





أصبك ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى وقائد الفريق هو هداف لقائات برشلونة وإيبار، وإنفرد بصدارة الهدافين في مركي المنافس، بعدما سجل هدفه رقم 16 اليوم في مرمي إيبار في 10 مباريات خاضها ميسي، ليحقق رقم قياسي جديد مع برشلونة.