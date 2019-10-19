مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الليجا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستواجه ريال مايوركا مساء هذا اليوم وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الاسباني.





وشهدت قائمة زيدان المكونة من 19 لاعبا، استبعاد كلاً من جاريث بيل ولوكا مودريتش وتوني كروس ولوكاس فاسكيز بسبب إصابات مختلفة في حين قرر المدير الفني الفرنسي إراحة كلا من داني كارفخال وإيدين هازارد من أجل مواجهة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا في الثاني والعشرين من أكتوبر الحالي.





وضمت قائمة ريال مدريد أمام مايوركا :

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوب

- خط الدفاع: ايدير ميليتو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وفيرلاند ميندي وألفارو اودريوزولا.

- خط الوسط : كاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وخيمس رودريجيز وإيسكو

- خط الهجوم: كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور وردريجو





ووصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى مدينة ماريوكا الإسبانية اليوم استعدادا لمواجهة ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.





ونشر الحساب الرسمي لفريق العاصمة فيديو الوصول له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا عليه : "نحن نذهب إلى مايوركا".





ويدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لقاء مايوركا وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بينما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط.





ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب إيبيرو ستار ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.