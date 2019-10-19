افلاس "الحركة المدنية".. مدحت الزاهد "أيقونة" في الفشل المتتالي

سقط المهندس مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في حلقات الفشل المتتالي، بداية من الفشل في أن يكون كومبارس في السينما بالرغم من جهوده، ثم اتجه بعدها إلي العمل العام والأحزاب السياسية ليحقق فشل جديد في حزب التحالف، قد تسبب افلاس الزاهد في أن يستقيل قيادات حزبه بعد فشله في إدارة الحزب الذي لايملك أي جماهيرية بين الشعب المصري.

الخروج من الأزمة

يسعي الزاهد للخروج من أزمة حزب التحالف الشعبي الاشتراكى عن طريق ترويج الشائعات، قد استقال معظم أعضائه، كما سقط الحزب جماهيريا، لايعتبر منهج الزاهد شئ جديد، فهو نفس منهج جماعة الإخوان الإرهابية بهدف هدم استقرار البلاد بنشر الشائعات .

يعاني المهندس مدحت الزاهد من الرغبة في السيطرة علي الحزب، وهو ما تسبب في هروب الكوادر الوطنية الحالية من الحزب للهروب من جذور الطمع والتملك الموجودة في الزاهد الذي فشل في ايجاد حلول لمشاكل الحزب، كما فشل في تكوين كوارد وطنية جديدة .

فشل فني

انتقل الزاهد من العمل بالتنظيمات الشيوعية السرية إلى رئاسة حزب سياسي فاشل "التحالف الشعبي الاشتراكي"، قد رفض صناع الدراما والفن تقديم أدوار فنية ولو كومبارس للفنان الواهم مدحت الزاهد، فاتجه لدور الكومبارس السياسي والمحلل للإخوان والحركة المدنية للدخول في سياسة المصرية.

تسعي المعارضة البناءة في تقديم حلول ومعالجة المشكلات وطرح القضايا ولكن الزاهد "معارض من أجل المعارضة"، فهو يحمل راية المعارضة بدون تقديم أي بديل، ويحاول الزاهد تحقيق عدد من المكاسب الشخصية ومغازلة جماعة الإخوان عبر رئاسته للحزب فاشل الذي عمل علي تدميره منذ توليه رئاسته.

الفشل المتتالي

بسبب فشل حزبه جماهيريا، رفض الزاهد احترام إرادة الشعب المصرى، فالشعب المصري يرفض الحزب، ولايملك الحزب قاعدة جماهيرية في الشارع، ولا يستطيع الزاهد حشد قاعة صغيرة بالأشخاص سواء من أعضاء حزبه أو من المواطنين العاديين، فقد هربت الكوادر الوطنية الشريفة بعد ظهور نية الزاهد الخبيثة فى إطلاق الشائعات التى تهدد استقرار البلاد، فان مصر مستقرة رغم أكاذيب الزاهد، كما تدرك جموع الشعب المصري المخطط الأجنبي الذي تديره دول أجنبية.

تتشابه تغريدات مدحت الزاهد والفنان الفاشل الهارب عمرو واكد، بسبب اجتماعهما علي التحريض والإساءة للدولة في الداخل وفي المحافل الدولية، وهو ما يعكس تاثر الطرفان بمنهج الجماعة الإرهابي.

تدمير الحزب

بسبب سياسات المهندس مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تدمر حزبه السياسي خلال الفترة الأخيرة، حيث تسببت سياسته الخاطئة في تدمير كبير داخل إدارة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حدثت أكبر موجة من الاستقالات من الأعضاء، والذين اعترضوا على ما يقوم ويصرح به الزاهد.

تتضمنت حركة الاستقالات عدد من الأعضاء وهم علي سليمان عضو المكتب السياسي للحزب، خالد عبد الدايم عضو اللجنة المركزية، مصطفى الجمال أمين التثقيف، خالد رمضان أمين التنظيم، وائل غالي عضو اللجنة المركزية بأمانة الدقهلية، منصور عبد الفتاح جاد الكريم أمين الحزب بمحافظة قنا وصلاح الجلاد عضو أمانة الزقازيق، محمد مدحت مصطفى أمين لجنة الإسكندرية

افلاس الحركة المدنية

قد لعب الزاهد دور كبير في في مسلسل الحركة المدنية، التي تعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية بعد فشله في دور الكومبارس السينما، وقد فشلت الحركة المدنية الديمقراطية،ثم تحولت إلي لعبة في أيدي العناصر الفوضوية منها جماعة الإخوان.

قد أصدرت الحركة المدنية منذ أيام بيان مقتبس، من تدوينات أعضاء التنظيمات الإرهابية والأحزاب الشيوعية السرية وعملاء الخارج بشأن ادعاءاتهم المكشوفة عن التعذيب والقمع ، وتبقي الأسئلة، هل تستمر الحركة في هذا النهج، هل تستكمل الحركة مسلسل فشلها السياسي والشعبي، أليس كافيا للحركة فضائح تورط بعض أعضائها بالعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.