منه فضالي تخطف الأنظار بإطلالة برونزية على "إنستجرام"

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قامت الفنانة الشابة منه فضالي، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بقصة شعر جديدة.



حيث علقت علي الصورة وكتبت" new hair cut" ، وظهرت بشعر قصير ولون ذهبي مميز وتصفيف منسدل، كما قامت بوضع ماكياج برونزي مما جعلها أكثر جمالاً.



تبادل رواد موقع إنستحرام من متابعيها تسجيل إعجابهم علي الصورة، والتعليقات علي هذه الإطلالة الجديدة، والتي دائما تتميز "فضالي" بتغيير اللوك الخاص بها كل فترة.



يذكر أن الفنانة منه فضالي شاركت مؤخراً كضيفة في برنامج المقالب الساخر "هاني في الألغام"، والذي يقدمه الفنان هاني رمزي والذي يعرض علي قناة الحياة، خلال شهر رمضان الماضي، ويستضيف عدداً من النجوم والنجمات في الوسط الفني، وكان هذا هو الموسم الأول له.



في سياق متصل تستعد الفنانة منه فضالي من الانتعاء من تصوير مشاهدها في الفليم السينمائي الجديد "براءة ريا وسكينه" والذي تدور أحداثه حول محاولة إثبات براءة سفاحتا إسكندرية الشهيرتين ريا وسكينة، من خلال الاستناد لعدد من النراجع التاريخية الموثوقة، الفيلم من بطولة خورية فرغلي، وفاء عامر، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منه فضالي، يسرا اللوزي، حسن حسني، أحمد حاتم، من إخراج عبدالقادر الأطرش، تأليف أحمد عاشور.



كما شاركت في بطولة الجزء الأول من مسلسل "قيد عائلي" وهو مسلسل درامي مصري تم إنتاجه في العام الماضي 2018، ودارت أحداثه حول خلافات العائلة خول الميراث، المسلسل من إخراجتامر حمزة، من تأليف محمد رجاء ميشيل نبيل، شارك في بطولته ميرفت أمين عزت العلايلي، بوسي، منه فضالي، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز.



أما علي الصعيد الشخصي ذكرت الفنانة منه فضالي خلال استضافتها برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبه النذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أنها تزوجت من الملحن محمد ضياء، واستمر الزواج سبعة أشهر ثم انفصلا، كما أن هذا الزواج كان دون علم أهلها.