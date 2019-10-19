ستاد السويس الجديد يحتضن مباريات سيراميكا كليوباترا في القسم الثاني

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اختار مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استاد السويس الجديد ملعبا له في دوري القسم الثاني عن الموسم الجديد، على أن تكون البداية مباراة الداخلية.



ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا، مع الداخلية، في الثالثة عصر الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، في افتتاح مباريات مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.



وسافر الفريق صباح اليوم إلى السويس، وخاض اللاعبون مرانهم الأول على ملعب السويس الجديد، على أن يشهد نفس الملعب المران الأخير عصر الغد.