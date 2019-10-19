خطوات تنظيم وقتك بعد الزفاف
السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:02 م
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من أكثر الأمور التي قد تساعدكِ على تنظيم وقتكِ في بداية الزواج، هو التدوين، حاولي تدوين كل ما تريدين القيام به لكي لا تنسي شيئا.
حاولي أن تعدّي بعض الوصفات وتضعيها بالفريزر، حتى لا تأخذي الكثير من الوقت عند عودتكِ من العمل.
يجب وضع جدول للذهاب لصالون التجميل للعناية بنفسك من وقت لآخر.
احرصي على أن تشاركي زوجكِ بعض الوجبات الثلاث الرئيسية يوميًّا، فحاولي أن تكون قبل ساعات النوم بوقت كاف حفاظا على صحتكما.
من الممكن أن تحصلي على ساعة راحة في منتصف اليوم.
بالأوقات التي سيكون زوجكِ مشغولًا بها في المساء، سواء كان لأسباب عملية أو مع الأصدقاء، يجب أن تكوني أنتِ أيضًا منشغلة بأشياء أخرى، حتى لا تشعري بالملل.
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