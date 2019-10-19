شاهد.. محافظ الإسكندرية يصطحب عمدة "بافوس" القبرصية إلى أقدم حلواني يوناني



ووفقا للبيان، تتضمن بنود اتفاقية التوأمة بين المدينتين جدولا زمنيا للتفعيل العملي، وتشغيل خط طيران مباشر بين المدينتين ما سيكون له أثرا كبيرا على إنعاش التدفق السياحي.



واتفق الطرفان على وضع برنامج للتبادل الطلابي في شهر أكتوبر من هذا العام بالإسكندرية وشهر مارس 2020 ببافوس، وإقامة "يوم بافوس" في الإسكندرية، و"يوم الإسكندرية" في بافوس لتعزيز العلاقات الثقافية بين المدينتين.



وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجال التعليم حيث تقوم مدينة بافوس بإنشاء معهد للابتكارات التكنولوجية يقدم منح لدراسة الماجستير للطلاب المتفوقين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المدن المتآخية مع بافوس ومن عدة بلدان أخرى مثل بولندا ورومانيا، فضلا عن عقد عدة لقاءات مع غرفة السياحية في المدينتين.



وتقدم الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أمس الجمعة العاملين القيادات والموظفين لتزيين محطة الركاب البحرية، وقال الربان طارق شاهين إن موظفو الميناء حضروا إلى محطة الركاب في السابعة من صباح الجمعة للعمل على نظافة وتجميل المحطة التي تستقبل السفن السياحية، وكذلك دهان الأرصفة، ومراجعة جميع مرافق المحطة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين.



وأضاف شاهين أن الكل يعمل بيده لا فرق بين مدير وعامل في تظاهرة جميلة تعبر عن مدي وعي ووطنية العاملين، ووجه شاهين المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء لرفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق للدولة.



زار اليوم السبت الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، يرافقه فيدون فيدونوس عمدة مدينة بافوس القبرصية وعائلته، حلوانى ديليس بمحطة الرمل أقدم المحال اليونانية بالثغر، والذي أسسه الخواجه اليونانى كليوفولوس موستاكاس.وأعرب عمدة باڤوس عن سعادته بتواجده في هذا المكان الهام الذي يؤكد على ترابط وتشابه الحضارتين بين الإسكندرية وباڤوس، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة لها ثراء وتاريخ نادرين، وهي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالحضارة اليونانية أكثر من أي مدينة في الشرق الأدنى أو شمال أفريقيا، وتحمل إرث حضاري لا مثيل له.جاء ذلك عقب وصول أول رحلة بحرية إلى ميناء الإسكندرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلي متنها ٥٠٠ سائح من جنسيات مختلفة ومن بينهم ١٠٠ فرد قادمين كوفد رسمي.واستقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلي متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة إلى ميناء الإسكندرية، مع بداية موسم السياحة.وقال محافظ الإسكندرية، إنها أول رحلة بحرية لباخرة من اليونان بعد توقف دام لمدة 10 سنوات، تحمل على متنها 500 سائح أجنبي، منهم 100 فرد قادمين كوفد رسمي برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك نتيجة لجهود وإعداد عام من العمل الجاد وتوقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس.وأضاف أنه تأني الزيارة عقب اتفاقية التوأمة بين مدينتي الإسكندرية وبافوس، في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة في إبريل الماضي، احتفالا بمبادرة العودة للجذور "نوستوس"، وتأتي الاتفاقية ضمن التعاون والترابط بين مصر وقبرص تفعيلا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره نيكوس اناستسياديس، رئيس جمهورية قبرص.وتشمل الجولة الكاتدرائية اليونانية، حدائق المنتزه، والعودة إلى الباخرة، ثم تشمل الزيارة ثاني يوم مكتبة الإسكندرية ومتحف كفافيس.وأوضح أن توقيع اتفاقية التوأمة هو امتداد طبيعي للعلاقات التاريخية والحالية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يفتح أفاقا لمصر في عدة مجالات مع دول الاتحاد الأوروبي.