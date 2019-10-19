حسب الله: الأحزاب السياسية لا يمكن أن تصنع بتوجيهات (صور)

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قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، خلال المؤتمر العام الثاني للحزب في محافظة القاهرة، إن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تصنع بتوجيهات، وأن الأحزاب تنشأ من عملها وقدرتها ع التواصل مع المواطنين.



وأضاف حسب الله، أنه في شهر أكتوبر 2018 كان بداية الانطلاق للحزب الذي لم يتجاوز 10 او 16 مقرًا، واليوم في أكتوبر 2019 وصلنا لـ 350 مقرًا حقيقيًا عبارة عن مكاتب لخدمة المواطنين، وتلقي الشكاوى والاقتراحات، موضحًا أن الحزب يسير بخطوات ثابتة ويحاول التحرك في خطوات أخري منها خوض انتخابات الأندية والنقابات المهنية ومراكز الشباب وتأسيس الجمعيات الأهلية، قائلا: "الحزب بين أيديكم ما بين الاهتمام به والعمل على كبر اسم الحزب".



كما أكد أننا نحن خطابنا سياسي وداعم بقوة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة، مضيفا أن الحزب هو جندي سياسي، خاصة أن هناك في بعض المواقف السياسية لا تحتاج للمزايدة أو الوقوف بحياد، ولم يقدم أحد بتوجيهات لفعل شئ ما، وبمجرد أن خرجت دعوة لدعم الدولة المصرية الحزب كان مشاركا إيمانا منه بدعم الدولة المصرية.