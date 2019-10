بعد أقل من عام.. جيم كاري ينفصل عن حبيبته جنجر غونزاغا

أعلن النجم الأمريكي الكوميدي جيم كاري انفصاله عن النجمة جينجر غونزاغا، بعد أقل من عام من اطلاع جمهوره وعشاقه على الارتباط الجديد.

وفقًا لتقارير Us WeeklyK ظهر كاري، البالغ من العمر 57 عامًا، وغونزاغا، 35 عامًا، في بطولة مسلسل Showtime "Kidding"، حيث قاما في وقت لاحق بنقل صداقتهما الرومانسية من الشاشة إلى سجادة Golden Globes الحمراء في يناير من خلال ظهورهم الأول كثنائي.

قال كاري في وقت سابق، "أنا محظوظ جدا.. إنها ليست جميلة فحسب، بل إنها موهوبة شريرة ومدهشة وذكية"، بالإضافة إلى "Kidding"، عمل غونزاغا مع نجم "Mask" في سلسلة Showtime، التي أنتجتها شركة كاري.

كان النجم العالمي قد أمضى السنوات الأخيرة الماضية بعيدًا عن الأضواء، كما فضَّل حياة العزوبية، لكن في وقت سابق من العام الماضي أكد أن الوقت حان لبدء علاقة غرامية وحياة جديدة في السنة الجديدة.

بعدها، أعلن "كاري"، علاقته مع الممثلة الأمريكية "جينجر غونزاغا" رسميًا حينما سارا إلى جانب بعضهما البعض على السجادة الحمراء في أثناء توجهها لحفل مرشحي جوائز غولدن غلوب المقام في مدينة لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.

الجدير بالذكر أن "كاري" اتهم بقتل حبيبته السابقة "كاثريونا وايت" التي اتهمته في رسالة كتبتها قبل انتحارها أنه قام بتعريفها إلى المخدرات ونقل لها فايروس جنسي، كما حوَّلها لإنسانة تعيسة.

جيم كاري هو ممثل كندي وأمريكي من مواليد 17 يناير، 1962 وهو حائز على جائزة الغولدن غلوب مرتين Kكان أبوه بيرسي كاري يعمل محاسبا أما أمه كاثلين فكانت ربة منزل، وله ثلاثة أخوة، جون وباتريشيا وريتا.

كان جيم كاري يعشق الكوميديا منذ طفولته حيث أرسل سيرته الذاتية لبرنامج (The Carol Burnett Show) الكوميدي عندما كان عمره عشر سنوات، وكان أساتذته في المدرسة الثانوية يسمحون له أن يؤدي وصلة كوميدية فردية لزملائه الطلبة في آخر كل يوم مدرسي.

كان أول دور لجيم كاري في فيلم سينمائي عام 1981 في فيلم (Rubberface) وقام بعدها بتمثيل العديد من الأدوار الصغير في أفلام مثل (Once Bitten) و(Peggy sue got married إلى أن أحرز أول دور رئيسي له في فيلم (Ace Ventura: Pet Detective) عام 1994 نجاحا كبيرا. وبعدها توالت أدواره الناجحة في أفلام مثل (The Mask) و(Dumb and Dumber). في عام 1998 حصل جيم كاري على جائزة الغولدن غلوب عن دوره في فيلم (The Truman Show) ومن ثم في عام 1999 حصل جيم كاري على جائزة الغولدن غلوب مرة أخرى عن دوره في فيلم (Man on the Moon)

في عام 2019 تم الإعلان عن دخول كاري عالم التأليف والنشر، عبر كتابته لمؤلف أدبي بعنوان (مذكرات ومضللات)، تم وصفه على أنه رواية تصنف كشبه سيرة ذاتية للشخصية. وقد تعاون في كتابته مع المؤلفة دانا فاشون.

جيم كاري حصل على الجنسية الأمريكية في شهر اكتوبر 2004 وهو الآن مواطن أمريكي وكندي وله جنسية البلدين.