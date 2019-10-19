ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

متصل يسأل عن السموات.. وعلي جمعة: "لما أعرف هقولكم"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:47 م
Advertisements
متصل يسأل عن السموات.. وعلي جمعة: لما أعرف هقولكم
الدكتور علي جمعة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
وجه شخص سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل ما نراه في القبة السماوية هو السماء الدنيا فحسب؟".

ومن ناحيته، قال "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على موقع الوتيوب، "أنا لسه مطلعتش.. أنا معاكم، وبمجرد ما سأتمكن من هذه المعرفة هقولكم"، مستدلا بقوله: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا".

وأضاف أن سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم- هو من شاهد السموات، وقال عنها: ( ما السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاة"، منوها بأنه عندما نرى اللسماوات علينا أن نقول سبحان الله.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
0
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
0
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
0
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status