متصل يسأل عن السموات.. وعلي جمعة: "لما أعرف هقولكم"



ومن ناحيته، قال "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على موقع الوتيوب، "أنا لسه مطلعتش.. أنا معاكم، وبمجرد ما سأتمكن من هذه المعرفة هقولكم"، مستدلا بقوله: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا".





وأضاف أن سيدنا محمد - صل الله عليه وسلم- هو من شاهد السموات، وقال عنها: ( ما السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاة"، منوها بأنه عندما نرى اللسماوات علينا أن نقول سبحان الله.



وجه شخص سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل ما نراه في القبة السماوية هو السماء الدنيا فحسب؟".