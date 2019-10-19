ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فايز يعلن تشكيل الشرقية لمواجهة أبوكبير في كأس مصر (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:46 م
Advertisements
فايز يعلن تشكيل الشرقية لمواجهة أبوكبير في كأس مصر (صور)
Advertisements
طباعة
سمر السيد
 
Advertisements

أعلن محمد فايز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة نادي أبو كبير المقرر لها الثانية عصر اليوم السبت على ملعب أبوكبير، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني المؤهل لكأس مصر.

وجاء تشكيل نادي الشرقية الرياضي  "حراسة المرمى: محمد عبدالمنعم "مشمش"، خط الدفاع: حسن ماريو، عبدالله شناف، محمد صالح، محمد خيري، خط الوسط: فرج كمال، حامد فيصل، أحمد عبدالغني "غنوة"، علي الجنايني، محمود أنيس، خط الهجوم: ياسر إبراهيم، فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: السيد عماد، محمد إبراهيم "كيكا"، السيد مدبولي، عمر فتحي، محمود صلاح، وائل طايع، علي نصار".

ويدير المباراة عباس حسن حكم ساحة، طارق عبده مساعد أول، فرج أحمد مساعد تاني، من منطقة كفر الشيخ لكرة القدم.

يجدر الإشارة إلى ان أبطال نادي الشرقية في لعبة الجمباز، تمكنوا من حصد 10 ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية فني رجال تحت 9 سنوات.

وحصد 8 لاعبين الميدالية الذهبية وهم كلًا من يوسف عبدالله محمد، وعبدالرحمن أحمد محمد، وفارس محمد حامد، وياسين محمد يوسف، ويوسف أحمد عبدالرحمن، وأنس مصطفى علي، ومحمد عصام مصطفى، ومحمد حسين محمد.

بينما حصد اللاعب عمرو أحمد سعد الميدالية الفضية، في حين حصد اللاعب يزيد أحمد عطية الميدالية البرونزية.

من جانبه، أشاد إبراهيم الباجوري عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على اللعبة، باللاعبين ونجاحهم في حصد الميداليات، مشددًا على أنهم سيكون لهم شأن كبير في النادي خلال المستقبل، حيث يرى أنه سيخرج منهم أبطال أولمبيين.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية على أنه يسعى إلى تجهيز لاعبين يكونوا أبطالًا للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن خالد محمد نور الدين مدير فني، والكابتن أحمد السيد ذكي مدرب مساعد والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إداري اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
0
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
0
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
0
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status