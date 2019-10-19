فايز يعلن تشكيل الشرقية لمواجهة أبوكبير في كأس مصر (صور)

Advertisements



أعلن محمد فايز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة نادي أبو كبير المقرر لها الثانية عصر اليوم السبت على ملعب أبوكبير، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني المؤهل لكأس مصر.



وجاء تشكيل نادي الشرقية الرياضي "حراسة المرمى: محمد عبدالمنعم "مشمش"، خط الدفاع: حسن ماريو، عبدالله شناف، محمد صالح، محمد خيري، خط الوسط: فرج كمال، حامد فيصل، أحمد عبدالغني "غنوة"، علي الجنايني، محمود أنيس، خط الهجوم: ياسر إبراهيم، فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: السيد عماد، محمد إبراهيم "كيكا"، السيد مدبولي، عمر فتحي، محمود صلاح، وائل طايع، علي نصار".



ويدير المباراة عباس حسن حكم ساحة، طارق عبده مساعد أول، فرج أحمد مساعد تاني، من منطقة كفر الشيخ لكرة القدم.



يجدر الإشارة إلى ان أبطال نادي الشرقية في لعبة الجمباز، تمكنوا من حصد 10 ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية فني رجال تحت 9 سنوات.



وحصد 8 لاعبين الميدالية الذهبية وهم كلًا من يوسف عبدالله محمد، وعبدالرحمن أحمد محمد، وفارس محمد حامد، وياسين محمد يوسف، ويوسف أحمد عبدالرحمن، وأنس مصطفى علي، ومحمد عصام مصطفى، ومحمد حسين محمد.



بينما حصد اللاعب عمرو أحمد سعد الميدالية الفضية، في حين حصد اللاعب يزيد أحمد عطية الميدالية البرونزية.



من جانبه، أشاد إبراهيم الباجوري عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على اللعبة، باللاعبين ونجاحهم في حصد الميداليات، مشددًا على أنهم سيكون لهم شأن كبير في النادي خلال المستقبل، حيث يرى أنه سيخرج منهم أبطال أولمبيين.



وأكد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية على أنه يسعى إلى تجهيز لاعبين يكونوا أبطالًا للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.



يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن خالد محمد نور الدين مدير فني، والكابتن أحمد السيد ذكي مدرب مساعد والكابتن محمد البدري، وعفاف جلال إداري اللعبة، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

