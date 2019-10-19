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مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:38 م
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مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)
مشاهدة مباراة استون فيلا
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الفجر الرياضي
 
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تبدأ مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 20 أكتوبر 2019 في الرابعة عصراً في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحقق أستون فيلا أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي في الجولة السابقة أمام نورويتش سيتى بخمسة أهداف مقابل هدف بينما حقق برايتون الفوز علي توتنهام بثلاثية نظيفة. ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما جاء برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي، يلا كورة تابع ماتش أستون فيلا وبرايتون بجودة عالية في الدوري الإنجليزي، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. تنطلق مباراة أستون فيلا وبرايتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات BEIN SPORTS HD


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