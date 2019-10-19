مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

تبدأ مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 20 أكتوبر 2019 في الرابعة عصراً في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.





وحقق أستون فيلا أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي في الجولة السابقة أمام نورويتش سيتى بخمسة أهداف مقابل هدف بينما حقق برايتون الفوز علي توتنهام بثلاثية نظيفة. ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما جاء برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.





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