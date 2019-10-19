تعليم الإسكندرية: شائعة الإلتهاب السحائي لم تؤثر على سير الدراسة (صور)

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قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدراسة منتظمة صباح اليوم السبت بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، مؤكدا على التزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي 2019 - 2020.



وأشار "الديب" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا، والتي تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة والموجهين والمراحل التعليمية " رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني ".