ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليم الإسكندرية: شائعة الإلتهاب السحائي لم تؤثر على سير الدراسة (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:39 م
Advertisements
تعليم الإسكندرية: شائعة الإلتهاب السحائي لم تؤثر على سير الدراسة (صور)
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements
قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدراسة منتظمة صباح اليوم  السبت بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، مؤكدا على التزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة  للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي 2019 - 2020.

وأشار "الديب" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا، والتي تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة والموجهين والمراحل التعليمية " رياض أطفال،  ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني ".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر سحائي تعليم الاسكندرية الالتهاب السحائى الاسكندرية اخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
0
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
0
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
0
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status