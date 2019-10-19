مجلس الصناعة للتكنولوجيا ينظم دورة تدريبية لممثلى 10 دول إفريقية في نظم الجودة





تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نظم مركز تحسين الجودة والانتاجية التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ومركز تدريب التجارة الخارجية دورة تدريبية لمدة أسبوع في مجال النظم اليابانية للجودة والانتاجية بمشاركة 18 متدرب يمثلون 10 دول إفريقية هي جنوب السودان وجزر القمر والكونغو وسوازيلاند وزامبيا وكينيا وبورندي وملاوي وإثيوبيا وجيبوتي.





وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن هذا البرنامج التدريبي قد تم تنظيمه وفقاً لاستراتيجية الوزارة ورؤية الدولة نحو ضرورة التواصل وتبادل الخبرات ودعم أشقائنا في القارة الأفريقية بكافة الأنشطة والعلوم البحثية والتكنولوجية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للمنتجات، مشيرةً إلى أن الدورة قد تم تنفيذها في إطار البرنامج الذي ينفذه مركز تحسين الجودة والإنتاجية منذ إنشاءه عام 2006 بالتعاون مع منظمة الجايكا كأحد مراكز التكنولوجيا والابتكار التابعة للمجلس بهدف الارتقاء بمستويات الجودة والانتاجية بالمصانع المصرية بالتعاون مع الخبرات اليابانية.





وأضاف أيمن الدغيدي، مدير مركز تحسين الجودة والإنتاجية أن هذا البرنامج قد تضمن التدريب النظري والعملي من خلال إجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية لزيادة القيمة المضافة للتدريب وإعطاء المتدربين الأفارقة كل ما يلزمهم لاكتساب المهارات ومعرفة النظم التي ستساعدهم على الارتقاء بمستوى منتجات بلادهم ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.











