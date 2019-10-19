ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس الصناعة للتكنولوجيا ينظم دورة تدريبية لممثلى 10 دول إفريقية في نظم الجودة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:47 م
Advertisements
مجلس الصناعة للتكنولوجيا ينظم دورة تدريبية لممثلى 10 دول إفريقية في نظم الجودة
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements

تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نظم مركز تحسين الجودة والانتاجية التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ومركز تدريب التجارة الخارجية دورة تدريبية لمدة أسبوع في مجال النظم اليابانية للجودة والانتاجية بمشاركة 18 متدرب يمثلون 10 دول إفريقية هي جنوب السودان وجزر القمر والكونغو وسوازيلاند وزامبيا وكينيا وبورندي وملاوي وإثيوبيا وجيبوتي.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن هذا البرنامج التدريبي قد تم تنظيمه وفقاً لاستراتيجية الوزارة ورؤية الدولة نحو ضرورة التواصل وتبادل الخبرات ودعم أشقائنا في القارة الأفريقية بكافة الأنشطة والعلوم البحثية والتكنولوجية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للمنتجات، مشيرةً إلى أن الدورة قد تم تنفيذها في إطار البرنامج الذي ينفذه مركز تحسين الجودة والإنتاجية منذ إنشاءه عام 2006 بالتعاون مع منظمة الجايكا كأحد مراكز التكنولوجيا والابتكار التابعة للمجلس بهدف الارتقاء بمستويات الجودة والانتاجية بالمصانع المصرية بالتعاون مع الخبرات اليابانية.

وأضاف أيمن الدغيدي، مدير مركز تحسين الجودة والإنتاجية أن هذا البرنامج قد تضمن التدريب النظري والعملي من خلال إجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية لزيادة القيمة المضافة للتدريب وإعطاء المتدربين الأفارقة كل ما يلزمهم لاكتساب المهارات ومعرفة النظم التي ستساعدهم على الارتقاء بمستوى منتجات بلادهم ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.

 


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة الصناعة مركز الصناعة والتكنولوجيا الصناعة اخبار وزارة الصناعة اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
0
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
0
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
0
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status