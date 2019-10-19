بالتفاصيل.. فضيحة اعتداء الممثل كريستوفر ديون على طفلة 10 أعوام

أدانت محكمة بريطانية نجم برنامج الواقع الأمريكي HGTV كريستوفر ديون، بتهمة التحرش بفتاة في العاشرة من عمرها في منزله - وبحسب موقع RadarOnline. Com مثل ديون، البالغ من العمر 37 عامًا، أمام محكمة مقاطعة نيو لندن القضائية في ولاية كونيتيكت يوم الأربعاء، حيث تمت قراءة حكم هيئة المحلفين بصوت عال أمام أسرته وعائلته، وقد أدين النجم باعتداء جنسي ثانوي من الدرجة الرابعة بعد مثول قضيته أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لتقارير محلية.

كما ذكر موقع RadarOnline، قام ديون بتحويل نفسه إلى الشرطة في مارس 2018 بعد أن أبلغت ضحية تبلغ من العمر 10 سنوات الشرطة بالتحرش، حيث ألقي القبض على ديون وجرى احتجازه.

لعب ديون دور البطولة في فيلم Family Flip الذي عرض على شبكة HGTV مع شقيقه التوأم مايكل، والآن قال مصدر مقرب من ديون وعائلات الضحية لرادار إن الحكم بالذنب "محزن للجميع".

وفقًا لتقرير، يُزعم أن الاعتداء الجنسي حدث عندما كانت الفتاة الصغيرة تقيم في منزله في أولد لايم مع طفليه - اللذين كانا صديقين لها، وبينما كانت الفتاة تنام على الأريكة، زُعم أن ديون ذهب إليها وسألها عما إذا كانت ترغب في لمس وتقبيل قضيبه. كما اتُهم بالتقاط صور لصدرها والمداعبة على جسدها مرتين.

وقالت الطفلة، التي لم يتم تحديد هويتها، إن ديون لمسها بشكل غير لائق في أثناء نومها 2017، لقد تحرش بها في مناسبتين، على بعد ساعات فقط، في منزله القديم.

كانت التي تبلغ الآن 12 عامًا، قد شهjد بشجاعة في المحكمة على المحنة المروعة، وأوضحت أنها استيقظت في الساعة 1.30 صباحًا لتجد ديون يضع يده على الأرداف، تحت ملابسها، حيث كانت الفتاة مستلقية على بطنها في ذلك الوقت، شعرت بيده تحت حمالة صدرها.

ابنة ديون الصغيرة وابنها كانا نائمين في نفس الغرفة، وقد نوقشت تفاصيل العلاقة بين عائلة ديون وعائلة الضحية في المحاكمة، كما كشفت شهادات من أفراد عائلة من كلا الطرفين أن ديون كان على علاقة مع والدة الضحية، حسبما ذكرت صحيفة كونيكتيكت ذا داي.

وصفت والدة الضحية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، علاقتها مع ديون بأنها "علاقة جنسية غير مشروعة".

ومع ذلك، فإن زوجة ديون تشهد بأن النجم التلفزيوني الطموح أبلغها بأنها علاقة جسدية.