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اعتزال حسام عاشور.. ما الحقيقة في الأهلي؟

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:21 م
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اعتزال حسام عاشور.. ما الحقيقة في الأهلي؟
حسام عاشور
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الفجر الرياضي
 
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عرض النادي الأهلي على حسام عاشور قائد الفريق فكرة الاعتزال بنهاية الموسم أو التجديد لمدة موسم آخر خاصة أن عقده ينتهي شهر يونيو المقبل.
 

ويرغب حسام عاشور في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثم الاعتزال بعد أن تضاءلت فرص المشاركة أساسيًا للاعتماد الشديد على عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد محمود قبل الإصابة.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

 

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت -  زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنجولي.

 

المجموعة الثانية: الأهلي-  النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني – بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

 

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – صن داونز الجنوب إفريقي -  اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي.

 

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري.

 

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

 

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

 

المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

 

المستوى الثالث: الرجاء -  زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

 

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل



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