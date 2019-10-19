"أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان"..وأسرته تناشد

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شرعت الجهات الأمنية في جدة وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في عمليات البحث والتحري عن الشاب ريان بن محمد علي (17 عامًا) والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس من الخمرة بجدة، ولم يُعثر عليه إلى هذه اللحظة.



وقالت أسرة الشاب "ريان"، إنه خرج مساء أمس من الخمرة مرتديًا بلوزة زرقاء وبنطلونًا رياضيًا أسود، مشيرة إلى أن لون بشرته حنطي، ويعاني من مرض التوحد، داعية من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة.



من جهته، كثف فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ من عمليات البحث من خلال عدد من الأعضاء الذين شرعوا في مسح عدة مواقع؛ بغية العثور على المفقود.



فريق ساعد فريق تطوعي أنشأ عام 2016م بمجموعة من المتخصصين من أطباء ومسعفين وقائدي مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية وأصحاب الطيران الشراعي وغواصين وقائدي الدبابات البحرية الأكفاء الذين يسخرون جهودهم لمساعدة الآخرين، تحت مظلة الدفاع المدني وبالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية.



– الرسالة: تسخير إمكانيات الفريق لمساعدة المجتمع في جميع التخصصات الممكنة.



– الرؤية: تنمية ثقافة العمل التطوعي والنهوض بالمجتمع خاصة في الأوقات الحالية لتحقيق إنجازات تخدم الوطن.



– أهداف الفريق:

• نشر ثقافة العمل التطوعي وتقديم الخدمة الانسانية دون مقابل.

• تدريب وتطوير أعضاء الفريق وتسخيرهم لخدمة الدين والوطن.

• تقديم المساعدة لذوي الإحتياجات الخاصة.

• مساندة الجهات المختصة في إيصال الرسائل الوقائية للمجتمع.

• الإنخراط في العمل التطوعي وصقل المعرفة.



– شروط الإلتحاق بالفريق:



1-الإلتزام بتوجيهات قائد الفريق والمشرفين.

2-التسجيل على رابط الفريق وكذلك على رابط الدفاع المدني في مدة لاتتجاوز 72 ساعة.

3-المشاركة والتفاعل مع الفريق في مباشرة المهمات والفعاليات بما لايقل عن 6 مهمات في الشهر والتواجد في مقر الفريق لايقل عن 3 مرات في الشهر.

4-عدم إرسال أي رسائل واتس اب أو نصية أو غيرها لاتخص الفريق وتمس كيان الفريق ويحق للفريق مقاضاة أي عضو يقوم بذلك وعدم التحدث في أي أمور تخص الإدارة مالم تكن مخول بذلك.

5-عدم إستخدام شعار الفريق إلا بإذن خطي من قائد الفريق مختوم بختم الفريق.

6-سرعة التجاوب عند طلب بعض المستندات وعدم التأخير لعدم عرقلة سير خطة عمل الفريق المرسومة.

7- الإهتمام وحضور الإجتماعات المقررة وحضور الدورات المنعقدة لما تعود في مصلحة الفريق.

8-أي إستفسارات أو تساؤلات الرجاء عدم التردد بالإتصال أو مراسلة العضو المكلف.

9-عدم تجاوز أيا من قادة الفريق والأعضاء المكلفين بالمهمة.

10-عدم نشر أي صور أو فيديو يخص مهمة الفريق إلا بعد العودة لإدارة الفريق.

11-قروب المهمات لايرسل فيه إلا مهمات الفريق وما يخص الفريق فقط.

12- يمنع منعا باتا التحدث في الأمور السياسية أو التحيزات القبلية.

13-يشترط للإنضمام عمر فوق 18 سنة ويقبل أشبال ساعد من أبناء أعضاء الفريق.

14-ليس في الفريق عنصر نسائي.

15-تقيد بلبس الفريق الموحد.

16-نرحب بالجميع مادام الهدف فعل الخير.

12- جميع أعمال الفريق لوجه الله بدون مقابل.

13 – جروب الفريق للمهمات فقط.