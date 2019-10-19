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الآلاف في ألمانيا يحتجون على الهجوم التركي في سوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:18 م
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الآلاف في ألمانيا يحتجون على الهجوم التركي في سوريا
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ترجمة: منار طارق
 
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يتظاهر الآلاف في مدينة كولونيا الألمانية ضد الهجوم التركي في شمال سوريا.

قالت الشرطة، إن حوالي 5000 شخص شاركوا في مسيرتين اليوم السبت نظمتهم جماعات يسارية وتجمعوا في وسط مدينة كولونيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). حمل البعض أعلام القوة السورية الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، والتي تحاول تركيا صدها، أو لافتات عليها شعارات مثل "لا توجد صفقات مع نظام حزب العدالة والتنمية" - في إشارة إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت الشرطة خارج القوة وسط مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف.

تعد ألمانيا موطنًا لكل من المجتمعات التركية والكردية الكبيرة، وقد تحولت التوترات بينهما إلى عنف في الماضي.
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