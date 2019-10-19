إحالة أوراق المتهم بقتل خطيبته بشبرا الخيمة للمفتي



واعترف المتهم بمعاشرتة له معاشرة الازواج وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فقام بالضغط على فمها ورقبتها بسب صراخها حتى لا يسمع الجيران دوى صوتها حتى فارقت الحياة.



جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم بالقاهرة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبسة واحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.



وعلي جانب آخر قضت محكمة جنايات بنها، قبل يومين بإحالة أوراق 6 اشخاص الى فضيلة المفتى للتصديق على حكم بالاعدام لقيامهم بقتل شخصان اخران فى الخانكة بسبب خصومه ثأريه بينهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار "أحمد عبد القادر بريقع" وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدي نبيل شفيق وسامح احمد عبد الوهاب وامانة سر محمد علي الخضري.



ترجع أوراق القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين المتهمين والمجنى عليهما لقيام المجنى عليهما وهما " س ح ح " و" ك س ح " بقتل احد افراد عائلة المتهمين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم فقام المتهمين السته وهم " م ص م " و" س ص " و"ح م خ " و"د س د " و" ع م ع " و" س س م " بالتربص بهما وقتلهما عمدا مع سبق الاصرار والترصد باطلاق الرصاص عليهما والقى القبض على جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الحادث واحالتهم للنيابة فقضت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق.



وقضت محكمة جنايات بنها، بالأشغال الشاقة 15 عاما على عامل و3 من أبناءه لقيامهم بإصابة عمهم "شقيق الاول " وقتل نجله في مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية على الميراث.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدي نبيل شفيق، وسامح أحمد عبدالوهاب وأمانة سر محمد علي الخضري.



ترجع أوراق القضية عندما تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول كلا من "ر ر" جثه هامدة وإصابة والده را ع" بطلق ناري.



إخطر مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليهما و4 من أفراد عمومتهم بسبب خلافات عائلية على الميراث وإُلقى القبض على المتهمين وهم "س ع ا " وأولاده " م " و" ع " و" ا "، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الحادث، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فقضت المحكمة بحكمها السابق.





قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق المدعو م ش الى فضيلة المفتى للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بقتل خطيبتة وتدعي ر م بعد خنقها وكتم أنفاسها.وتعود أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من "ع. أ. غ" 53 عامًا ربة منزل، بغياب نجلتها "ر. م. ع" 19 عامًا عاملة، ولم تشتبه في غيابها جنائيًا وجري اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة في حينه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 لسنة 2019.جري تشكيل فريق لسرعة كشف غموض الحادث، وجري التوصل إلى وجود اتصال هاتفي بين المتغيبة و" م. ش. ع " ميكانيكي سيارات كان خطيب المجني عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية.وأثبت التحريات أن آخر مكالمه هاتفيه بين المتغيبة وبين المدعو م.ش ميكانيكى خطيبها السابق.وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه وبأصطحابة لمنزلة تبين وجود الجثة في حالة انتفاخ وبروز للسان وترتدي كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.