برلماني يحذر "المهندسين" من استغلال المواطنين
السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:36 م
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إسلام شعراوي
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حذر المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية من استغلال المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم مما قد يؤدي إلى استنزافهم، وذلك عند اللجوء إليهم للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المنصوص عليها ضمن المستندات المطلوبة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وأوضح "والي"، أن هذا الأمر قد يثير حالة من الغضب عند هؤلاء المواطنين لشعورهم بعدم قدرتهم على تحمل كل هذه الأعباء بالإضافة إلى سداد قيمة التصالح التي سوف تقررها اللجان الفنية، وشدد على عدم تحمل المواطن أي أعباء مالية قد تؤدى إلى عزوفه عن التصالح في مخالفته التي وقعت بحقه نتيجة كثرة الأعباء عليه، مشددًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم لانهاء إجراءات التصالح وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وطالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان والمرافق بمتابعة هذا الإجراء من خلال اللجان الفنية المشكلة والمعنية بتنفيذ قانون التصالح، حتى لا يتم استغلال المواطنين وتحميلهم مبالغ مالية فوق طاقتهم من قبل المكاتب الاستشارية نظير تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية.
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