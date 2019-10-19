برلماني يحذر "المهندسين" من استغلال المواطنين

حذر المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية من استغلال المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم مما قد يؤدي إلى استنزافهم، وذلك عند اللجوء إليهم للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المنصوص عليها ضمن المستندات المطلوبة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.





وأوضح "والي"، أن هذا الأمر قد يثير حالة من الغضب عند هؤلاء المواطنين لشعورهم بعدم قدرتهم على تحمل كل هذه الأعباء بالإضافة إلى سداد قيمة التصالح التي سوف تقررها اللجان الفنية، وشدد على عدم تحمل المواطن أي أعباء مالية قد تؤدى إلى عزوفه عن التصالح في مخالفته التي وقعت بحقه نتيجة كثرة الأعباء عليه، مشددًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم لانهاء إجراءات التصالح وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.



