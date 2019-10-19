ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زراعة الإسماعيلية تنظم حملة مكبرة لمكافحة القوارض والفئران

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:34 م
Advertisements
زراعة الإسماعيلية تنظم حملة مكبرة لمكافحة القوارض والفئران
Advertisements
طباعة
هشام إسماعيل
 
Advertisements
نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لمكافحة الفئران والقوارض بتوجيهات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل الوزارة بنطاق مركزي فايد والإسماعيلية.

وأعلنت المهندسة زينب الصاوي مدير إدارة مكافحة القوارض بالمديرية، ان انطلاق الحملة القومية لمكافحة الفئران الثانية بعد موسم حصاد المحاصيل الصيفية مناشدة المزارعين بإزالة المخلفات الزراعية باي وسيلة وعدم نقلها للجيران لانها بؤر لتجمع الفئران التي تسبب إضرار بالغة وخسائر فادحة بالمحاصيل الزراعية وهي مقاومة جماعية.

وقالت الصاوي، هناك إجراءات سبقت الحملة بالإذاعة لتوعية المزارعين بمنع وصول مبيدات القوارض الي ايدي الأطفال وتكون بعيدة عن حظائر الحيوانات والطيور، كما عرضت التوصيات الخاصة للحملة القادمة، بإضافة نسبة الزيت بمعدل من 1 الى 3% لضمان تجانس الخلط 50 ك جريش ذرة ولا تزيد النسبة عن ذلك حتى لا يحدث نفور من الطعم ولا تقل عن ذلك حتى لا يحدث فصل بين الفوسفيد والجريش.

وأكدت الصاوي على أن يكون الجريش خشن وليس ناعم وذلك لتجانس الخلط ويراعى خلط الزيت على جريش الأذرة قبل إضافة المبيد، والمسافة تكون على بعد 10 أمتار، وأن تكون في أماكن غير مكشوفة.ويتم تسجيل بيانات الحملة في سجل البيانات الخاص بالجمعيات، وأن تكون عملية الخلط على مفرش مشمع، مع ضرورة مراعاة الاحتياطات الكاملة مع لبس الجوانتي والكمامات، وأن تكون عملية الخلط جيدة لتجانس المبيد مع الجريش والعبوه تكون من 10 الى 15 جم وعدم إضافة نسبة ماء للمخلوط حتى لا يتسبب في تلف المبيدات.

وأوضحت الصاوي، وضع السموم بأماكن بؤر الإصابة بالفئران على المنافذ العامة، (جسور الترع والمصارف – السكك الحديدية – الشون ومزارع الدواجن – والزمام الفاصل بين الكتلة السكنية والأرض الزراعية)، كما تقوم بالإعداد والاتصال بالجهات ذات الصلة بمقاومة الفئران حتى يكون هناك تزامن في العلاجات، والتي يقوم بها كل في نطاق اختصاصه.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر زراعة الاسماعيلية اخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status