برلماني يطالب بإخضاع مراكز دق الوشم للرقابة

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شدد النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، على خطورة انتشار ظاهرة الوشم والدق الأسود في مراكز غير مرخصة، تقوم باستقطاب الشباب خاصة المراهقين، بالغي الترف والتأثر بأنماط الحياة الغربية، وغير المبالي بتقاليد مجتمعة.



وقال متولى، إنه لا يوجد ترخيص باسم مركز لدق الوشم في مصر، وأن أصحاب هذه المراكز يعملون على استخراج ترخيص تحت مسمى مركز تجميل أو نادٍ رياضي وخلافه، وهو ما يخالف ما يقومون بعمله بالفعل، ويستترون عن أعين الرقابة، مُشيرًا إلى خطورة هذه العملية والتي تسبب ندوب تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والأيدز، فوفقًا لمجلة شتيرن الألمانية يتسبب الوشم عادة بجروح قد تصبح ملوثة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب بنقل فيروسات معدية إلى الموشوم مثل التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية، خاصة إذا لم يتم التقيد الصارم بالقواعد الصحية، كما أن الأحبار والأصباغ المستخدمة يشتبه بتسبب بعضها بالسرطان، خاصة أن بعض الصالونات الخاصة بالوشم تستخدم أصباغ غير مخصصة للاستخدام البشري، بل تكون هذه الأصباغ مستخدمة في طلاء السيارات، أو الموبيليا.



وطالب النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، بإخضاع هذه المراكز للرقابة والتأكد من الأدوات المستخدمة ومراعاتهم للاشتراطات الصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه المراكز غالبًا ما تنتشر في الأحياء الراقية، والتي يتأثر المراهقين فيها بالأفكار ونماذج المشاهير الغربيين ويسعون لتقليدهم بشكل أعمى.