ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تجديد حبس المتهم في هتك عرض فتاة "معاقة ذهنيًا" على أيدي سائق منشأة القناطر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:32 م
Advertisements
تجديد حبس المتهم في هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا على أيدي سائق منشأة القناطر
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيريني صفوت
 
Advertisements
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم" سائق توك توك" في واقعة هتك عرض فتاة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بمنطقة منشأة القناطر، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وواصلت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة هتك سائق لعرض فتاة معاقة ذهنيًا بمنطقة منشأة القناطر، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي في واقعة هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على أيدي سائق "توك توك"، بمنشأة القناطر بشمال أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وكتابة تقرير واف، وذلك للتأكد من صحة الواقعة من عدمها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا، بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وبإجراء تحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، تأكد المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر من صحة البلاغ الوارد، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، تمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكاب الواقعة، واعتقاده أنها لن تبلغ أي شخص بما حدث بسبب إعاقتها الذهنية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منشاة القناطر مصر سائق تعدي جنسي اخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status