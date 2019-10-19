تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا

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قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 41 شخصًا مشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي، قد أعيد القبض عليهم بعد فرارهم من معسكر اعتقال في وقت سابق من هذا الأسبوع في سوريا، وسط قتال عنيف بين القوات التركية والكردية.



وقال سليمان سويلو، اليوم السبت، إن 195 شخصًا مشتبهًا بأنهم من أعضاء داعش قد أعيدوا بالفعل، حسبما أفاد التلفزيون التركي.



واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القوات الكردية السورية بإطلاق سراح حوالي 750 من أفراد وعائلات داعش، وسط هجوم تركي.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الخاصة (IHA)، إن الرعايا الأتراك من بين المعتقلين أعيدوا إلى تركيا في عربات، حيث قال أردوغان إنهم سيُسجنون ويحاكمون.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT World" التي تديرها الدولة التركية: "إن أعضاء تنظيم الدولة السورية المدعومين من تركيا تم أسرهم وعائلاتهم، سيتم نقل الرعايا الأجانب، وكثير منهم أوروبيون، إلى منطقة تسيطر عليها تركيا في شمال حلب، وفقًا لما ذكره المذيع".



وفي غضون ذلك، قالت مجموعة مراقبة الحرب أن المقاتلين السوريين المدعومين من تركيا اشتبكوا في عدة مواقع مع القوات الكردية، في انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في شمال سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا اليوم السبت، "إن القوات العميلة التركية عبرت الحدود إلى سوريا شرق رأس العين إلى قرية تواصلت فيها المصادمات منذ يوم الجمعة.



وتوسطت واشنطن في وقف لإطلاق النار استمر خمسة أيام في وقت متأخر يوم الخميس؛ بهدف إبطاء هجوم تركي على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد عبر الحدود.



وتريد أنقرة من القوات الكردية إخلاء منطقة كبيرة على طول حدودها.



وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية اليوم السبت، أن قوات الحكومة السورية - المنتشرة حديثًا جنوب رأس العين لتعزيز المحاولات الكردية السورية لدرء الغزو - اشتبكت مع القوات المدعومة من تركيا.



ودعت القوات الديمقراطية السورية نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي تفاوض على الصفقة مع أردوغان، لتحمل مسؤولية فرض وقف إطلاق النار.



