شاهد.. عمرو دياب يشعل حفل زفاف ابن هاني شاكر أجدد أغانيه
السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:26 م
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعمرو دياب وهو يغني في حفل زفاف ابن أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.
أقيم بالأمس الجمعة، حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يغين في حفل زفاف ابن هاني شاكر.
وأشعل الفنان عمرو دياب حفلحفل زفاف ابن هاني شاكر بصوته الرئع وتفاعل الحضور مع غناء عمرو دياب بالرقص، وحضر الحفل كل من النجمة لطيفة ودينا الشربيني وأيتن عامر ورجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي، ولقاء سويدان.
كما نشرت الفنانة لقاء والإعلامية بوسي شلبي مجموعة من مقاطع الفيديو والصور لحفل الزفاف، وأحيا الحفل الهضبة عمرو دياب، وقدم باقة من ألمع أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص معه.
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