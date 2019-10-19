اقتراح برلماني حول عرض فيلم "الممر" بالجامعات والمدارس

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اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بعرض فيلم "الممر" في الجامعات والمدارس، وذلك بعد الحالة التى خلقها العمل الفنى بين صفوف الشعب المصري، وألقى الضوء على جزء من بطولات الجيش المصري العظيم، ودور القوات المسلحة على مدار التاريخ، مُناشدًا النواب بعرض العمل في دوائرهم، ثم التحدث مع الشباب في ندوة تثقيفية.



وأوضح نصر الدين، أن الجماعات الإرهابية والقوى الخارجية تستهدف استقطاب الشباب، وذلك من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، ومحاولة زرع اليأس بين صفوف المواطنين، ولا بد من التصدى لهذه المحاولات بنفس الأساليب، وبالفعل بدأت الدولة خلال الخمس سنوات الماضية مخاطبة الشباب من خلال مؤتمرات الشباب التى عُقدت، والمنتديات واللقاءات، التى كانت تهدف جميعها للحوار المتبادل بين مؤسسات الدولة والشباب.



وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إلى أن الفيلم خلق حالة عالية من الوطنية بين صفوف جميع أنباء الشعب المصرى، وذلك بعد إلقاء الضوء على نقطة فى بحر تضحيات القوات المسلحة، ولا بد من استغلال هذه الأعمال الوطنية فى زيادة الوعى لدى الشباب، والتصدى لجميع محاولات الوقيعة بينهم وبين مؤسسات الدولة.