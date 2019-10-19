إنطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة بجنوب سيناء (صور)

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انطلقت اليوم السبت، فعاليات أعمال مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وذلك لإكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة بجنوب سيناء.



يأتي ذلك ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت الكشف وعلاج فيروس سي والأمراض الغير سارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة وغيرهم من المبادرات.



من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المديرية انهت إستعداداتها لبدء أعمال المبادرة وذلك بالتنسيق بين كافة الإدارات سواء الفنية بالمديرية والإدارات الصحية علي مستوي المحافظة، في إطار توجيهات وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.



وأضاف، كانت قد أرسلت الوزارة الأجهزة الطبية الخاصة بقياس ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة وأنه قد تسليمها للأطقم الطبية علي مستوي المحافظة بعد إجتيازهم لعملية التدريب اللازمة من خلال مهندسي الوزارة والشركة الموردة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال المبادرة وتحقيق المستهدف بعد تحديد وتخصيص الوحدة الصحية بأبوصويرة برأس سدر، والمركز الحضري بأبوزنيمة، ومستشفى كاترين المركزي، ومكتب صحة أبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء، مكتب صحة شرم الشيخ، المركز الحضري بمدينة نويبع.



هذا وتستهدف المبادرة إكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة وحتي عام.



