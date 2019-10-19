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مهرجان العسل: مصر بها 25 ألف أسرة تعمل في مجال العسل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:17 م
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مهرجان العسل: مصر بها 25 ألف أسرة تعمل في مجال العسل
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمود حسن، منظم مهرجان العسل، إن مصر أكبر دولة تنتج عسل في المنطقة بواقع 30 ألف طن، ولا نصدر منه كميات كبيرة، واستهلاك المواطن المصري قليل لا يتعدى 200 جرام سنويا.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن فرص لديها فرص لزيادة حجم الإنتاج، حيث أن المناخ في مصر مناسب طوال العام لإنتاج العسل، فل نتعرض لموجات صقيع تؤذي النحل، لافتا إلى أنهم دربوا أكثر من 250 طفل على آلية عمل إنتاج العسل.

وأوضح أن مصر بها 25 ألف أسرة تعمل في مجال إنتاج العسل، مضيفا أن مهرجان العسل كان يستهدف تصحيح الفكرة عن العسل فهو ليس فقط علاج لرفع المناعة، بل هو أيضا مادة ذات قيمة غذائية كبيرة، منوها بأن الندرة هى السبب في وجود فروق بين أسعار السلع، مؤكدًا أن ارتفاع سعر العسل ليس له علاقة بجودته.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعد قاعدة بيانات للنحالين بعد ترخيص المناحل، موضحًا أن مصر بها أنواع عسل كثيرة، وتعتمد على نوع الزهرة التي يتغذى عليها النحل.
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