مهرجان العسل: مصر بها 25 ألف أسرة تعمل في مجال العسل
السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:17 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال محمود حسن، منظم مهرجان العسل، إن مصر أكبر دولة تنتج عسل في المنطقة بواقع 30 ألف طن، ولا نصدر منه كميات كبيرة، واستهلاك المواطن المصري قليل لا يتعدى 200 جرام سنويا.
وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن فرص لديها فرص لزيادة حجم الإنتاج، حيث أن المناخ في مصر مناسب طوال العام لإنتاج العسل، فل نتعرض لموجات صقيع تؤذي النحل، لافتا إلى أنهم دربوا أكثر من 250 طفل على آلية عمل إنتاج العسل.
وأوضح أن مصر بها 25 ألف أسرة تعمل في مجال إنتاج العسل، مضيفا أن مهرجان العسل كان يستهدف تصحيح الفكرة عن العسل فهو ليس فقط علاج لرفع المناعة، بل هو أيضا مادة ذات قيمة غذائية كبيرة، منوها بأن الندرة هى السبب في وجود فروق بين أسعار السلع، مؤكدًا أن ارتفاع سعر العسل ليس له علاقة بجودته.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعد قاعدة بيانات للنحالين بعد ترخيص المناحل، موضحًا أن مصر بها أنواع عسل كثيرة، وتعتمد على نوع الزهرة التي يتغذى عليها النحل.
وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن فرص لديها فرص لزيادة حجم الإنتاج، حيث أن المناخ في مصر مناسب طوال العام لإنتاج العسل، فل نتعرض لموجات صقيع تؤذي النحل، لافتا إلى أنهم دربوا أكثر من 250 طفل على آلية عمل إنتاج العسل.
وأوضح أن مصر بها 25 ألف أسرة تعمل في مجال إنتاج العسل، مضيفا أن مهرجان العسل كان يستهدف تصحيح الفكرة عن العسل فهو ليس فقط علاج لرفع المناعة، بل هو أيضا مادة ذات قيمة غذائية كبيرة، منوها بأن الندرة هى السبب في وجود فروق بين أسعار السلع، مؤكدًا أن ارتفاع سعر العسل ليس له علاقة بجودته.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعد قاعدة بيانات للنحالين بعد ترخيص المناحل، موضحًا أن مصر بها أنواع عسل كثيرة، وتعتمد على نوع الزهرة التي يتغذى عليها النحل.
Advertisements
- انطلاق منتدى وزارة البيئة للنحالين في الطائف
- نائب وزير الزراعة تبحث إقامة مهرجان للعسل المصري مع رئيس اتحاد النحالين العرب
- محرز ترسل وفدًا من وزارة الزراعة لمناقشة مشاكل النحالين بالغربية (صور)
- مصر تطلق أول مهرجان لعسل النحل أكتوبر المقبل
- انطلاق فعاليات أول مهرجان "عسل النحل" فى مصر الأربعاء المقبل
- الزراعة: ننتج 35 ألف طن عسل سنويا.. ونغذي النحل على حبة البركة (فيديو)
- رئيس اتحاد النحالين العرب: مهرجان العسل هدفه ربط المنتج بالمستهلك (فيديو)
المزيد عن: مهرجان العسل مصر توك شو اخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر