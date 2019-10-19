"الافتتاح غدًا".. تفاصيل محطة مترو هليوبولس الأكبر في الشرق الأوسط

تعتزم الهيئة القومية للانفاق بوزارة النقل، على الافتتاح الرسمي لمحطة هليوبولس، حيث سيتم عمل مؤتمر صحفي في المحطة بحضور كبار قيادات الوزارة وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وسيكون الافتتاح غدًا الأحد، بعد أن كانت الهيئة قد أزمعت إقامته نهاية الاسبوع الماضي، غير أن ارتباطات وزير النقل، بمواعيد أخرى؛ منها مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع، والذي بناءً عليه تم تأجيل الافتتاح.





وقد قامت الهيئة القومية للأنفاق، بإجراء تجربة سحب دخان بمحطة هليوبولس الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء والخميس الماضيين ، قبل بدء تشغيل المحطة رسميًا، كما كان مخططًا افتتاحها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة منتصف يونيو الماضى، إلا أنه تم تأجل افتتاحها بسبب استمرار أعمال تنفيذها والتشطيبات بها نتيجة تأخر استلام موقعها من محافظة القاهرة.





لا خوف من وجود الدخان

في الوقت ذاته أصدرت هيئة الانفاق، بيانًا تهيب فيه المواطنين، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في محيط المحطة، أثناء قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال الاختبارات التشغيلية للمحطة.





تعد المحطة هي أكبر محطة مترو أنفاق في منطقة الشرق الأوسط، فهي مقامة على مساحة حوالي 10 آلاف متر مربع، حيث إنتهت بالفعل أعمال التشطيبات فيها بالكامل، وهي محطة مدرجة بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث، ويجري حاليًا مراجعة أنظمة الأمان والتشغيل بالمحطة، وإجراء اختباراتها استعدادًا لفتحها أمام الجمهور.





وتضم محطة هيلوبليس ٨ مداخل ومخارج وهى آخر محطة من الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، التي تم افتتاحها في أبريل السابق، وكانت تضم "هارون- ألف مسكن- نادي الشمس".





أضخم محطة

أقيمت محطة هليوبوليس مقامة على مساحة كبيرة جدًا، الأمر الذ جعلها تُنفذ على ثلاثة مستويات وفق أحدث المواصفات بالعالم، حيث تحتوي على سلالم كهربائية متحركة بالثلاثة مستويات من الرصيف حتى مستوى سطح الشارع، كما أن المحطة مكيفة بمستوياتها الثلاثة، ومزودة بماكينات صرف آلية لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة، لتخفيف الزحام عن المواطنين.





كما أن المحطة متصلة بالعديد من الطرق التي تسهل الحركة من وإلى مطار القاهرة، والمحطة تتضمن وصلتين إحداهما فى اتجاه مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور نهاية الخط الثالث والثانية فى اتجاه مطار القاهرة، وذلك من خلال وصلة فرعية، وتصل المسافة ما بين منسوب رصيف المترو ورصيف الشارع حوالي 28، وقد استخدمت الهيئة في الحفر حوالي 100 ألف متر مكعب و1 ألف طن حديد تسليح، كما وصلت أعمال الحفر الإنشائية إلى أعماق 50 مترًا تحت الأرض بالمحطة.





محطات جديدة

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية العام الجاري، تشمل محطة هليوبوليس بجانب محطتى والنزهة 1، وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل، و تم وضع برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة مع مواقعها وبعض العراقيل التي أثرت في معدلات التنفيذ.



