العناني: فخور بالعمل مع زملائي أصحاب الكشف الكبير (فيديو)
السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:10 م
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حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن على مصر كلها أن تفخر بأبنائها الأثريين الذين سجلوا كشفًا جديدًا يدخل في إطار الكشوف التاريخية، حيث تم الكشف عن خبيئة في منطقة العساسيف.
وأشار عناني إلى أن الكشف بأيدي رجال وزارة الأثار، والذي يعتبر أول كشف مصري لخبيئة خصيصًا عندما تكون بهذا الحجم، 30 تابوتًا تضم رجال ونساء وأطفال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن كشف خبيئة العساسيف بحضور وزير الأثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.
وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الفجر من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.
وزير الأثار والأمين العام في الأقصر
وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.
ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة
علمت الفجر أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.
مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة
وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.
ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا
وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الفجر أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.
وأشار عناني إلى أن الكشف بأيدي رجال وزارة الأثار، والذي يعتبر أول كشف مصري لخبيئة خصيصًا عندما تكون بهذا الحجم، 30 تابوتًا تضم رجال ونساء وأطفال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن كشف خبيئة العساسيف بحضور وزير الأثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.
وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الفجر من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.
وزير الأثار والأمين العام في الأقصر
وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.
ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة
علمت الفجر أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.
مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة
وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.
ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا
وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الفجر أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.
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