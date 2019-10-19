بفستان منفوش.. دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة دينا فؤاد، جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهرت "فؤاد " باستايل خطف الأنظار، حيث ارتدت فستانا من اللون الأصفر واللون الأسود، و لوك شعر يناسب إطلالتها.





وانهالت التعليقات من معجبيها، فجاءت أبرزها على النحو التالي: "قمرايه يا دندونه"، "القمر المصرى بتاعنا"، "الفستان تحفه مشاء الله".





نبذة عن دينا فؤاد

ولدت "دينا " فى محافظه المنصوره فى عام 1987، بدأت حياتها العمليه من خلال الإعلام حيث عملت في قنوات إعلامية عديدة آخرها كانت قناة الحرة ، بعد أن أجرت مقابلة مع الفنان نور الشريف، اقترح عليها الإنضمام إلى فريق عمل مسلسل الدالي الجزء الأول مع سوسن بدر وأيتن عامر وحسن الرداد ومن إخراج يوسف شرف الدين وهذا ما حصل حيث كان هذا المسلسل هو انطلاقتها لعالم التمثيل عام 2007.





شاركت في الجزء الثاني من مسلسل الدالي مع نفس طاقم العمل بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم حلم العمر مع حمادة هلال وهالة فاخر ومن إخراج وائل إحسان.





وانضمت إلى مسلسل أفراح إبليس مع جمال سليمان وعبلة كامل ومن إخراج سامي محمد علي.





وفى عام 2010 شاركت في مسلسل العار مع أحمد رزق ومصطفى شعبان ومن إخراج شيرين عادل.





حلّت ضيفة في مسلسل "كلبش" بالإضافة للمسلسلات التالية "ظل الرئيس، الحلال، ومن الجاني"، كما شاركت في فيلم "كارت ميموري".





والجدير بالذكر أن آخر أعمالها ، شاركت فى المسلسل التشويقى" قيد عائلى" حيث تجسد شخصية "جميلة" نجله رجل أعمال وبتعمل "مدرسه موسيقى" وهى شخصيه مركبه نتيجه ظروف عائليه بتمر بيها وذلك لأنها تعرضت بسبب اختها لهزه نفسيه قويه جدا وهي نجله الفنانة "ميرفت آمين".





وينتمي مسلسل "قيد عائلي" الي نوعيه مسلسلات ال45حلقه‘ وكان يحمل اسم "البيت الأبيض" وقد تم تغيره قبل يوم واحد فقط من التصوير ‘وذلك حسب رؤية المخرج تامر حمزة وذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة.



