دوري مستقبل وطن بالإسكندرية يدخل مرحلة الحسم

دخل دوري مستقبل وطن لكرة القدم بمحافظة الإسكندرية مرحلة التصفيات النهائية لمحافظة الإسكندرية بعد أن لاقي نجاحًا كبيرًا خلال منافساتة التمهيدية وشكل بدورة قاعدة مشاركة ضخمة وصل صداها الي مختلف نواحي عاصمة الثغر.









ومن جانبه وجه النائب رزق راغب أمين عام الحزب والمهندس محمد السيد مجاهد الأمين عام المساعد توجيهاتهما الي اللجنة المنظمة بالمحافظة بضرورة الظهور بصورة تليق بالجهد المبذول وتكون نواه لتوسيع قاعدة المشاركة حيث تقرر طباعة ٢٣٠ تيشرت بلوجو الحزب للفرق التي صعدت للادوار النهائية وكذلك الالتزام الكامل باللائحة الداخلية للدوري.









وتقرر حجز ملعبي حرس الحدود ونادي سيدي بشر لاقامة التصفيات عليهما وايضا تم الاتفاق علي استقدام ٦ حكام دوليين لادارة التصفيات وكذلك الاستعانة بمعلقين محترفين وتصوير المباريات وبثها علي موقع الحزب.









يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب وتعزيزا لدور الرياضة في المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة،



