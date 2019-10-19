ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كروماتيك باند تشغل ختام مؤتمر السكرى بأغانى عربية وأجنبية ( صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:10 م
Advertisements
كروماتيك باند تشغل ختام مؤتمر السكرى بأغانى عربية وأجنبية ( صور)
كروماتيك باند
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

اختتمت فرقة كروماتيك باند الغنائية فعاليات مؤتمر السكرى والغدد والصماء، بتقديم وصلة غنائية متنوعة تمزج بين الأغانى العربية والأجنبية، فى مشاركة هى الأولى من نوعها للفرقة الغنائية فى مؤتمر طبي كبير.

 

واسترجع الحاضرون ذكريات أغانى الزمن الجميل الكلاسيكية مع فرقة كروماتيك باند، حيث قدمت أغنية " أسمر يا اسمرانى" للعندليب عبد الحليم حافظ بتوزيع مخلتف، وأغنية " الدنيا ريشة فى هوا" للموسيقار سعد عبد الوهاب  و" قلبى ومفتاحه" للموسيقار فريد الأطرش.

 

 إضافة إلى أغنية " بالعكس"، فضلا عن الأغانى الكلاسيكية الأجنبية ومن بينها sway،  I feel good، I will survive، وغيرها، ولاقت الأغانى، التى قدمتها الفرقة بشكل راق، استحسان الحضور والأطباء المشاركين فى المؤتمر.

 

وكانت الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء قد اختتمت مؤتمرها السنوي الحادي عشر DIA Egypt، بالتعاون مع الجامعات المصرية، وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بحضور عدد كبير من الأطباء.

 

وحرص القائمون على المؤتمر على اختتامه بحفل غنائي موسيقى لتحييه فرقة كروماتيك باند بأغانيها المتنوعة.

 

جدير بالذكر أن فرقة كروماتيك باند من فرق "الأوت دوورز" الغنائية واسمها يعنى " المتلونة".

 

وتقدم ألوان غنائية متنوعة بمزيج من الموسيقى الكلاسيكية والحديثة والأغانى الأجنبية والعربية.

كروماتيك باند تشغل ختام مؤتمر السكرى بأغانى عربية وأجنبية ( صور)
كروماتيك باند تشغل ختام مؤتمر السكرى بأغانى عربية وأجنبية ( صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status