كروماتيك باند تشغل ختام مؤتمر السكرى بأغانى عربية وأجنبية ( صور)

اختتمت فرقة كروماتيك باند الغنائية فعاليات مؤتمر السكرى والغدد والصماء، بتقديم وصلة غنائية متنوعة تمزج بين الأغانى العربية والأجنبية، فى مشاركة هى الأولى من نوعها للفرقة الغنائية فى مؤتمر طبي كبير.

واسترجع الحاضرون ذكريات أغانى الزمن الجميل الكلاسيكية مع فرقة كروماتيك باند، حيث قدمت أغنية " أسمر يا اسمرانى" للعندليب عبد الحليم حافظ بتوزيع مخلتف، وأغنية " الدنيا ريشة فى هوا" للموسيقار سعد عبد الوهاب و" قلبى ومفتاحه" للموسيقار فريد الأطرش.

إضافة إلى أغنية " بالعكس"، فضلا عن الأغانى الكلاسيكية الأجنبية ومن بينها sway، I feel good، I will survive، وغيرها، ولاقت الأغانى، التى قدمتها الفرقة بشكل راق، استحسان الحضور والأطباء المشاركين فى المؤتمر.

وكانت الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء قد اختتمت مؤتمرها السنوي الحادي عشر DIA Egypt، بالتعاون مع الجامعات المصرية، وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بحضور عدد كبير من الأطباء.

وحرص القائمون على المؤتمر على اختتامه بحفل غنائي موسيقى لتحييه فرقة كروماتيك باند بأغانيها المتنوعة.

جدير بالذكر أن فرقة كروماتيك باند من فرق "الأوت دوورز" الغنائية واسمها يعنى " المتلونة".

وتقدم ألوان غنائية متنوعة بمزيج من الموسيقى الكلاسيكية والحديثة والأغانى الأجنبية والعربية.