الشيخ إيهاب يونس يعطر سماء الساقية بالإبتهالات والأناشيد الدينية





عاد الشيخ إيهاب يونس، لجمهوره، بعد غياب دام لعشر أشهر، بحفل احياه على خشبة مسرح "الحكمة" بساقية عبد المنعم الصاوى، وسط حضور عدد كبير عشاقه ومحبي الإنشاد والابتهالات الدينية.









وقدم المبتهل إيهاب يونس، باقة إنشادية متميزة بذل بها كل مجهوده الفنى فى الفترة الأخيرة ليقدم للجمهور حالة روحية صافية غير التى اعتادوا عليها فى الحفلات السابقة، ومن القصائد والأناشيد التى ثدمها فى الجزء الأول من الحفل، هي "قف واستمع لى، يا ربيع الدنيا، الله يشهد، أشرقت".





اما الجزء الثانى قدم إيهاب، "يا يوم ميلاد النبى" بمناسبة اقتراب المولد النبوى الشريف، "المسك فاح" كما استضاف على المسرح ضيف الحفل "الشيخ محمدى" الذى قدّم معه توشيح "يا أيها المختار" ، كما خصص الشيخ إيهاب الجزء الأخير من الحفل لطلبات الجمهور.









نبذة عن الشيخ إيهاب يونس





والشيخ إيهاب يونس هو إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وحاصل على المركز الأول فى مسابقة الموسيقى العربية (الارتجال) عام 2009، عمل ببطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل، ثم أنشأ فرقته الخاصة عام 2007، وهو أيضًا مدير مدرسة نقابة الإنشاد الدينى.





تأسيس ساقية الصاوي





ساقية الصاوي تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجاً للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك بالقاهرة، و أنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده. فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. تم اختيار المكان تحت كوبري 15 مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك - ويمكن الوصول إليها من أمام مسرح الباللون بعبور الكوبرى ونزول السلم على الساقية مباشرة





وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء أخرىن. بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس, وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها, فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.





تم بعد ذلك إدخال العديد من الأنشطة الأخرى على المركز, فبدأ عمل المعارض التشكيلية وعرض الأعمال النحتية. ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة. قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.





فيما يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية, وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب. وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة, مكتبة للطفل, مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية. وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم. تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي. بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية, يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.



