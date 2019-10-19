سعر الذهب اليوم السبت 19-10-2019 في سوق الصاغة بمصر .. ارتفاع مفاجئ في عيار 21
السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:48 م
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سعر الذهب اليوم
حافظ سعر الذهب اليوم على استقرارها في الاسواق المحلية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم السبت 19-10-2019، وذلك بعد ارتفاع الاسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الذهب في السوق المحلى اليوم في مصر، عقب زيادة فى سعر أوقية الذهب مساء اليوم، لتسجل أعلى من 1490 دولار للأوقية.
سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 769 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر الذهب عيار 21 وصل لـ 673 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 577 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5 آلاف و384 جنيها.
وسعر الجنيه الذهب 5400 جنيه للشراء، وبلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم نحو 5398 جنيه.
متوسط سعر الذهب اليوم
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
767 إلى 769
عيار 22
703 إلى 705
عيار 21
671 إلى 673
عيار 18
575 إلى 577
عيار 14
447 إلى 449
عيار 12
383 إلى 385
الاونصة
23.849 إلى 23.920
الجنيه الذهب
5,368 إلى 5,384
الكيلو
766.857 إلى 769.143
سعر الذهب اليوم
اسعار المعادن النفيسة
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1695.97 دولار للأوقية، وجاء ذلك بعدما سجل مستوي قياسيا مرتفعا عند 1706.42 دولار، فيما وزادت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.59 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 895.82 دولار للأوقية.
اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم
تراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمى خلال تعاملات امس الجمعة بعد تيقن الأسواق من عدم تيسير البنوك المركزية للسياسة النقدية، بعد تعليقات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1492.45دولار للأوقية (الأونصة) مساء الجمعة، وربحت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1496.10دولار للأوقية.
سعر الذهب اليوم عالميا
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1498.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد منذ جلسة 10أكتوبر، وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1494.36 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.603.
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