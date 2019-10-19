سعر الذهب اليوم السبت 19-10-2019 في سوق الصاغة بمصر .. ارتفاع مفاجئ في عيار 21



اسعار المعادن النفيسة ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1695.97 دولار للأوقية، وجاء ذلك بعدما سجل مستوي قياسيا مرتفعا عند 1706.42 دولار، فيما وزادت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.59 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 895.82 دولار للأوقية.



اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم

تراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمى خلال تعاملات امس الجمعة بعد تيقن الأسواق من عدم تيسير البنوك المركزية للسياسة النقدية، بعد تعليقات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1492.45دولار للأوقية (الأونصة) مساء الجمعة، وربحت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1496.10دولار للأوقية.





سعر الذهب اليوم عالميا



وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1498.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد منذ جلسة 10أكتوبر، وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1494.36 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.603.







