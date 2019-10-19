ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مي كساب: "قررت أعزل أولادي عن عالم السوشيال ميديا" (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:43 م
Advertisements
مي كساب: قررت أعزل أولادي عن عالم السوشيال ميديا (فيديو)
مي كساب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أثارت الفنانة مي كساب، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافتها في حلقة أمس من برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، الذي يقام عبر شاشة "سي بي سي".

وأدلت مي كساب، خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تتعلق بحياتها الشخصية والفنية، وتفاعلها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي كساب مستاءة من السوشيال ميديا

من ضمن التصريحات التي أدلت بها الفنانة مي كساب، أنها تعرضت للأذى بشكل كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعرض للتنمر والانتقادات بشكل مستمر، فقررت لاكثر من مرة أن تقوم بغلق جميع حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تتراجع عن هذا القرار.

وكشفت مي كساب، أن العالم الافتراضي الذي يهتبئ خلف الشاشات أفرادا أصبح ملوثا، لذلك قررت أن تبعد أطفالها تماما عن هذا العالم الملوث حتى لا يصابوا بمثل ما أصيب به مي كساب.



"بحاول أمسك نفسي"

مي كساب، من الشخصيات المألوفة والمحبوبة لدى الجمهور، ولكنها تلقت العديد من رسائل السخرية من وزنها الزائد عبر حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها هو زيادة وزنها في كليب "يانحلة" فكانت وقتها فى مرحلة الرضاعة، وطبيعي أن تظهر بوزن زائد، وتم استفزاز مي كساب بشكل كبير، حتى وصل الأمر أنها ستحر محاضر في من يسبها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها قالت: "بحاول أمسك نفسي ومضرش حد".

مي كساب: العالم بيلوثني

مي كساب لخصت معانتها من مواقع التواص الاجتماعي بالقول: "كتير جدا ببقى عايزه آخد قرار قفل كل الأكونتات بتاعتي على مواقع التواصل، وبعاني من دا طول الوقت، ببقى عايزة أنعزل عن العالم دا لأنه بيلوثني شخصيا، لدرجة إني قررت أمنع أولادي عن العالم دا بسبب قسوة الناس".



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مي كساب منى الشاذلي حلقة مي كساب مع منى الشاذلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status