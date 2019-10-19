مي كساب: "قررت أعزل أولادي عن عالم السوشيال ميديا" (فيديو)





وأدلت مي كساب، خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تتعلق بحياتها الشخصية والفنية، وتفاعلها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.





مي كساب مستاءة من السوشيال ميديا





من ضمن التصريحات التي أدلت بها الفنانة مي كساب، أنها تعرضت للأذى بشكل كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعرض للتنمر والانتقادات بشكل مستمر، فقررت لاكثر من مرة أن تقوم بغلق جميع حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تتراجع عن هذا القرار.





وكشفت مي كساب، أن العالم الافتراضي الذي يهتبئ خلف الشاشات أفرادا أصبح ملوثا، لذلك قررت أن تبعد أطفالها تماما عن هذا العالم الملوث حتى لا يصابوا بمثل ما أصيب به مي كساب.













"بحاول أمسك نفسي"





مي كساب، من الشخصيات المألوفة والمحبوبة لدى الجمهور، ولكنها تلقت العديد من رسائل السخرية من وزنها الزائد عبر حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها هو زيادة وزنها في كليب "يانحلة" فكانت وقتها فى مرحلة الرضاعة، وطبيعي أن تظهر بوزن زائد، وتم استفزاز مي كساب بشكل كبير، حتى وصل الأمر أنها ستحر محاضر في من يسبها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها قالت: "بحاول أمسك نفسي ومضرش حد".





مي كساب: العالم بيلوثني





مي كساب لخصت معانتها من مواقع التواص الاجتماعي بالقول: "كتير جدا ببقى عايزه آخد قرار قفل كل الأكونتات بتاعتي على مواقع التواصل، وبعاني من دا طول الوقت، ببقى عايزة أنعزل عن العالم دا لأنه بيلوثني شخصيا، لدرجة إني قررت أمنع أولادي عن العالم دا بسبب قسوة الناس".













أثارت الفنانة مي كساب، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافتها في حلقة أمس من برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، الذي يقام عبر شاشة "سي بي سي".