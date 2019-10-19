نتنياهو يحذر من مشاركة العرب في الحكومة الإسرائيلية

قال مسؤولون إسرائيليون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر من أن دخول ممثلين عن القائمة العربية المشتركة في الحكومة الإسرائيلية المستقبلية سيشكل خطرا على أمن البلاد.

واتهم نتنياهو منافسه في رئاسة الحكومة الجديدة، بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، بالرغبة في تشكيل حكومة أقلية تعتمد غالبا على القائمة المشتركة، ثالث أكبر قوة في الكنيست الـ22، قائلا إن ذلك سيكون "خطوة مضادة للصهيونية وتشكل خطرا على أمننا".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيمي القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي بـ"دعم الإرهاب الفلسطيني وحزب الله"، كما قال إن يائير لبيد، الشخصية رقم 2 في "أزرق - أبيض"، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان "يحتجزان غانتس رهينة" لتحقيق طموحاتهما الشخصية.

ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من انقضاء التفويض الرئاسي الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وإذا فشل في ذلك فإن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيسلم هذا التفويض إلى غانتس، رئيس أكبر قوة في الكنيست الجديد.

الجدير بالذكر أن محاولات الإئتلاف التى كان يسعى لها بنيامين نتنياهو خلال الايام الماضية،مع زعيم حزب "ازرق ابيض "بائت بالفشل،فى ظل تمسك كل فريق بمطالبه،ووصل الامر الى التراشق بالالفاظ وتبادل الاتهامات بين الحزبين،واتهام الاخر بمحاولة افساد المفاوضات لغرض،اجراء انتخابات ثالثة خلال العام الحالى،يتحقق من خلالها الأغلبية المناسبة،لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل فردى،دون الإضطرار للإئتلاف مع المنافسين.

وفى السياق ذاته،اقترب بنيامين نتنياهو من الابتعاد عن الساحة السياسية بشكل نهائى،حال تبخر اماله الاخيرة فى تشكيل الحكومة، قبل انتهاء المهلة التى منحها له الرئيس الإسرائيلى، فى ظل مناقشة المحكمة الاسرائيلية فى الوقت الحالى،لملفات الفساد المتهم فيها نتنياهو، والمتوقع أن تصدر ضده لائحة اتهام قد تعرضه للسجن لسنوات.